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Московский листок

Анатолий Баранов: И боец ополчения, и нацист из батальона "Азов" смогут получить равные основания для получения российского паспорта

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 1

Анатолий Баранов: И боец ополчения, и нацист из батальона "Азов" смогут получить равные основания для получения российского паспорта

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья возможно скоро начнут получать российское гражданство в приоритетном порядке. О готовящихся с этой целью поправках в законодательство сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. 

«Возможно, мы предложим изменения в законодательстве — в самом законе указать категории, для которых вот такое льготное, по сути, предоставление гражданства будет приоритетным. Я считаю, что это в первую очередь граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья», — заявил он. Кроме того, по его словам, этот закон коснется граждан тех стран, где «происходят вооруженные конфликты или смена политического режима».

Инициативу депутатов комментирует главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов:

— Если речь идет о гражданах государства Украина, то хочется узнать: давно ли у нас с этим государством теплые, дружеские отношения? Если речь лишь о людях, проживающих в ДНР и ЛНР, то лучше признать сначала их статус. Иначе выглядеть все будет диковато: и боец ополчения, и нацист из батальона «Азов» смогут получить равные основания для получения российского паспорта. И мало кого остановит запрет на двойное гражданство со стороны Киева. Боюсь, мы сами создадим себе в России «пятую колонну».

— Почему до сих пор ничего не сделано в этом направлении? Война на Украине идёт пятый год. А проблема русскоязычных, оказавшихся за пределами России после 1991 года, и вовсе существует не одно десятилетие.

— На самом деле, полагаю, в Кремле мало волнуются насчет чьих-то проблем, кроме своих. Иначе по примеру многих других стран давно ввели бы статус соотечественника — реальный, а не формальный. И предоставляли бы гражданство не всем подряд, а только тем, кто в данный момент представляет интерес для нашей страны.

— В законопроекте говорится о приоритете для граждан Украины, Белоруссии и Приднестровья. А почему бы не включить туда же русских и других бывших республик СССР? И как прописать в законе Приднестровье, ведь оно не признано? Как на это отреагируют власти Молдовы?

— Мне кажется, указанный перечень стран и территорий составлен «от балды». Никто вопрос серьезно еще не прорабатывал. Поэтому и столько «почему?».

— Этот законопроект касается граждан стран, где «происходят вооруженные конфликты или смена политического режима». А это как понимать? Может, начнем сирийцам наше гражданство давать или афганцам?

— В России, между прочим, после афганской войны оказалось порядка 140 тысяч афганцев — наших друзей, которые были вынуждены покинуть свою родину, чтобы не быть убитыми. И они десятки лет жили здесь «на птичьих правах». Бывшие генералы армии Афганистана торговали на рынках шмотьем, врачи и инженеры подметали дворы. Хотя это, по сути, куда более преданные сторонники России, чем многие, родившиеся здесь. По мне, так гражданство России нужно предоставлять тем, кто воевал на нашей стороне.

— Насколько, по-вашему, велика вероятность принятия поправок?

— Думаю, в существующем виде принять их не удастся. Но после серьезной проработки и переработки — почему нет?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1174 написал 09.08.2018 11:09
Славяне разберутся между собой без советов БАРАНОВа?
Из Афгана комуняки-сионисты прихватили самую *****, нормальный человек не будет уничтожать собственные национальные традиции?
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