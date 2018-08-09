Нефтерубль пал так низко, как давно не падал: отскрипалили!

Рубль после начала торгов на Московской бирже в четверг, 9 августа, продолжил падение на фоне сообщений о подготовке Соединенными Штатами новых санкций против России. Курс доллара превысил 66 рублей, стоимость евро на открытии торгов пробила планку в 77 рубля.

Согласно данным Мосбиржи, на открытии торгов на 10:01 курс доллара вырос до 66,25 рубля, на 71 копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. По состоянию на 10:02 курс евро вырос на 80 копеек, до 76,93 рубля. Однако уже в течение последующих 15 минут стоимость европейской валюты пробила планку в 77 рубля, достигнув уровня в 77,23 рубля за евро, сообщает РБК.

Накануне Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России в связи с делом об отравлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа. Часть санкций в рамках этого этапа будет дублировать уже существующие ограничения. Второй пакет санкций подразумевает, в частности, минимизацию внешнеторговых связей и запрет на полеты "Аэрофлота" в США. Он вступит в силу в том случае, если Москва не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.

Ранее стало известно о санкционном законопроекте, подготовленного группой американских сенаторов. В нем идет речь, в частности, о санкциях против российского госдолга и ряда крупнейших банков.

На фоне новостей о санкциях в среду, 8 августа, произошел резкий обвал рубля до двухлетнего минимума. К вечеру среды доллар на Московской бирже подорожал до 65,2 рубля, достигнув уровня ноября 2016 года. К закрытию биржи курс опустился еще больше, достигнув 65,69 рубля за доллар. Курс европейской валюты также резко пошел вверх - курс евро впервые за три месяца с начала мая поднялся выше 76 рублей и достиг отметки 76,26 рубля.

Напомним, законопроект о новых санкциях против России был подготовлен и внесен в конгресс республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами 2 августа.

Документ предполагает блокировку всех операции российских госбанков с американскими институтами. Среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме того, билль предлагает ввести санкции против российского госдолга и повысить эффективность исполнения существующих ограничительных мер, предусмотренных законопроектом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Материалы по теме:

Америка твердо встала на тропу войны

На содержание стадионов после ЧМ потратят 16 млрд рублей

Госдеп пообещал ввести новые санкции против РФ 22 августа