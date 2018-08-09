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Московский листок

Власть ворует как перед революцией: замглавы Оренбурга задержан при получении двух миллионов

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 0

коррупция регионы вертикаль оренбруг
Власть ворует как перед революцией: замглавы Оренбурга задержан при получении двух миллионов

Заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов задержан при получении взятки в размере двух миллионов рублей, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. По данным ведомства, Борисов задержан с поличным при получении взятки от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Решается вопрос об аресте чиновника. 

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании Борисова. По данным источника, следствие считает, что "Борисов действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками". При этом не исключается, что заммэра систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний, в том числе за выдачу разрешений на строительство, а также за общее покровительство. 

Были проведены обыски в администрации Оренбурга, в том числе в кабинете у главы города. Источник не исключил, что круг подозреваемых может расшириться. 

Исполняющим обязанности заместителя главы города Оренбурга вместо задержанного Геннадия Борисова будет назначен начальник управления строительства и дорожного хозяйства городской администрации Евгений Епанешников.

Два миллиона, конечно, не пятьсот - однако именно такими суммами разбрасывается нынче лицо, ни разу не заподозренное ни в коррупции, ни в использовании служебного положения ради обогащения.

Правительство выделит почти 500 миллионов рублей на адаптацию и восстановление архитектурного и исторического облика реконструированного к Чемпионату мира по футболу стадиона "Екатеринбург Арена". Об этом говорится в подписанной председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым Концепции наследия чемпионата мира по футболу.

"Предусматривается финансирование расходов на мероприятия по адаптации стадиона в г. Екатеринбурге в целях восстановления его архитектурного и исторического облика. Предварительная прогнозная оценка стоимости работ составляет 500 млн руб. На выполнение данных мероприятий предусматривается с 2019 года предоставление из федерального бюджета бюджету Свердловской области иных межбюджетных трансфертов в объеме 95% стоимости указанных мероприятий", - говорится в документе. 

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