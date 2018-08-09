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Московский листок

По делу о покушении на Мадуро лишены неприкосновенности двое депутатов-оппозиционеров

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 0

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По делу о покушении на Мадуро лишены неприкосновенности двое депутатов-оппозиционеров

Решением Национального учредительного собрания Венесуэлы депутаты парламента Хулио Борхес и Хуан Рекесенс лишены неприкосновенности по обвинению в причастности к организации покушения на президента страны Николаса Мадуро, сообщили СМИ из Каракаса. Эту информацию приводит "Интерфакс". 

Как сообщает агентство AVN, за снятие иммунитета с Борхеса и Рекесенса проголосовали все члены учредительного собрания, состоящего исключительно из сторонников Мадуро и обладающего сейчас всей полнотой законодательной власти вместо фактически отстраненного от участия в политической жизни страны парламента, контролируемого оппозицией. Cуд Венесуэлы выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса. 

Накануне о том, что такое решение готовится, сообщил глава нацсобрания Диосдадо Кабельо. "Единственный пункт повестки дня завтрашнего заседания Национального учредительного собрания - вопрос о лишении депутатской неприкосновенности тех, кто был причастен к покушению на убийство нашего брата президента Мадуро", - написал он в своем Twitter. 

Национальная ассамблея Венесуэлы также уведомила об этом шаге международные организации. Об этом сообщила в среду вечером глава комитета по внутренней политике Дельса Солорсано, слова которой приводит ТАСС. "Мы напрямую связались с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, с Организацией американских государств, а также с мировым Межпарламентским союзом", - цитирует Солорсано радиостанция Union Radio ("Унион Радио"). 

Кроме того, Венесуэла официально попросила США экстрадировать Османа Дельгадо Табоски, подозреваемого в организации и финансировании неудавшегося покушения на Мадуро. По сведениям МИД страны, которые приводит РИА "Новости", глава МИД Хорхе Арреаса и генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб встретились с американским поверенным в делах Джеймсом Стори, который выразил серьезную обеспокоенность последними событиями в южноамериканской стране и заявил о готовности США к сотрудничеству. 

Ранее президент Мадуро назвал оппозиционного лидера Хулио Борхеса, проживающего в Колумбии, заказчиком покушения, которое произошло 5 августа. По его словам, участники покушения проходили подготовку на территории Колумбии, на ферме в муниципалитете Чинакоте. Сам Борхес назвал покушение на Мадуро фарсом и постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех, кто выступает против диктатуры Мадуро. Его точку зрения разделяют и другие оппозиционеры. 

Также к числу участников заговора Мадуро отнес депутата парламента Хуана Рекесенса, которого назвал "одним из самых сумасшедших и психопатичных" личностей в оппозиции, и еще нескольких человек. По данным оппозиционного депутата Томаса Гуанипы, Рекесенс и его сестра во вторник были похищены группой сотрудников Боливарианской службы разведки Венесуэлы.

Напомним, 8 августа глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо предупредил, что депутаты парламента республики от оппозиционных партий могут лишиться своей депутаткой неприкосновенности и предстать перед судом по обвинению в подготовке покушения на президента. 

"Единственный пункт повестки дня завтрашнего заседания Национального учредительного собрания - вопрос о лишении депутатской неприкосновенности тех, кто был причастен к покушениюна убийство нашего брата президента Мадуро", - написал он в своем твиттере. 

"Правосудие, когда приходит, наносит тяжелый удар", - отметил Кабельо. 

Как сообщалось, в воскресенье на президента Венесуэлы Мадуро была предпринята попытка покушения. Ответственность взяла на себя подпольная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты".

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