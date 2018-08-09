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Московский листок

Падает не только рейтинг Путина, но и поддержка его внешней политики

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 5

кризис силовигархия классоваяненависть
Падает не только рейтинг Путина, но и поддержка его внешней политики

Среди россиян снижается доля поддерживающих внешнюю политику президента страны Владимира Путина. Социологи связывают это с усталостью от внешнеполитической повестки и желанием помогать себе, а не другим государствам. 

На вопрос "Что вас привлекает во Владимире Путине?" в 2016 году 22% россиян ответили, что поддерживают его внешнюю политику. В июле 2018 года таковых оказалось лишь 16%, сообщается на сайте "Левада-Центра". Тех, кому импонирует защита президентом государственных интересов России, в нынешнем году стало меньше на 8%: 17% против 25% в 2016-м. 

Вместе с тем опытным политиком Путина сейчас назвали почти половина респондентов (49%), в то время как в 2016 году этот пункт выбрали только 33% опрошенных. 

Среди других плюсов президента россияне выбрали его энергичность и решительность (30%, в 2016 году было почти столько же - 31%), а 22% (в 2016-м - 21%) назвали его дальновидным политиком. 

На вопрос "Чем вам не нравится Владимир Путин" и в 2016 году, и сейчас 17% респондентов ответили, что он связан с крупным капиталом. О том, что президенту чужды интереса народа, в 2018 году говорят 16% опрошенных, что на 5% больше, чем два года назад. А вот на связь главы государства с коррумпированными политиками указывают 14% против 17% в 2016 году. 9% россиян полагают, что Путин не справляется с управлением страной, в 2016-м таковых было 6%. 

Социолог Левада-центра Денис Волков прокомментировал результаты опроса РБК. По мнению специалиста, за два года выросла усталость от внешнеполитической повестки. "Во многих последних опросах люди говорят: "хватит всем помогать, надо помочь себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны", - отметил Волков. 

Перемены в настроениях россиян отметили в Financial Times. "Менее пяти месяцев назад российский электорат переизбрал Владимира Путина, причем тот набрал наибольший процент голосов для любого президента со времен распада СССР. Но если этот результат указывал на решительное одобрение политики Путина, то люди, похоже, передумали. Серия соцопросов, результаты которых были опубликованы на прошлой неделе, наводит на мысль, что россияне пресытились ненавистью к Западу, не соглашаются с направлением, в котором движется страна, и готовы протестовать. Если подобные настроения упрочатся, у Путина будут резоны для беспокойства", - публикует перевод материала InoPressa. 

Опрос проведен 19-25 июля среди 1600 человек. Максимальная погрешность не превышает 3,4%.

От редакции: Ропщет народ, ропщет... И вроде в Сирии - не как когда-то воины-интернационалисты из чистого советского альтруизма восстанавливают города, школы, больницы, а на этом благородном (за наш, за государственный счёт) фоне какие-то "питерские" повара Пригожины делят нефть, и в пекло дележа бросают вчерашних нацболов из ЧВК, на которых в США всегда найдутся ракеты и беспилотники... Ропщет не только народ, но уже и интеллигенция, а скоро и армия забурлит.

Проржавевшее с далёких нулевых перо своё даже Всеволод Емелин извлёк, очистил и написал:

...

Вы лучше меня знаете из Гегеля
Про приоритет общего над частным,
Но некоторые из нас, особенно с похмелья,
Любят сделать вид, что они несчастны.

Дескать, не дожить нам до заслуженной пенсии,
Сбербанка и Газпрома падают акции,
В таком настроении легко стать жертвой идеологической диверсии
И, даже, поддаться на провокации.

Вы всерьез считаете, что мы кому-то нужны,
Когда вокруг бурлят геополитические процессы?
Мы должны думать об интересах руководителей нашей страны,
А не о своих личных, обывательских интересах.

Вот я - поэт, этим и интересен я,
Я наследник Пушкина и Некрасова,
И я горжусь, что моя вшивая пенсия
Пошла на поддержку Башара Асада... 

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Всего комментариев к статье: 5
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поддерживают гауляйтера либерало-фашистские ослы и ослоебы
ДЗЮ до и после написал 09.08.2018 14:43
остальные партизанят и ждут начала наступления.
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Так шо, Пу уже сливают?
Торомоза кремлевские написал 09.08.2018 14:13
Так дружно стали публиковать, что его внешнюю(а это - священные коровы РосТВ - Крым, Сирия, Донбасс), оказывается одобряет только 17 процентов.
В принципе, понятно, что Пу тянет на дно эрефию, в принципе понятно, что в водоворот попадают многие, особенно из окружения. В принципе понятно, что его лютой ненавистью ненавидят многие функционеры, чиновники, силовики. Ну и понятно, что "массы" вообще не имеют никакого значения.
Но не поздновато ли спохватились?
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Сталин заставлял работать террором, а пряники обещал только после окончательной победы к-ма
С.П.Вдиван написал 09.08.2018 14:03
Нынешнему нац.лидеру хотелось бы конечно, чтобы народ вкалывал продуктивнее, чем в прочих странах мира. Возможно, только цифровизация мозга рядового трудящегося при помощи цифрового телевидения даст желанный результат.
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(без названия)
Завидонов Никорин написал 09.08.2018 13:53
Блеваде-Центр верить - себя не уважать.
Мне кажется до такой степени, что Я в этом просто уверен, что сожителя Кабаевой поддерживает практически весь конгломерат Раши, включая скоторвань и быдломассы.
Да и вообще, кто осмелится сказать корреспондентам на улице, что он не поддерживает действия Путлера?
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(без названия)
пара слов написал 09.08.2018 13:31
"хватит всем помогать, надо помочь себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны", - отметил Волков -
.
интересно... а Волков не перечислил конкретно, что это за "другие страны"? Неужели ватанов уже не греет развязанная Путлером война на Украине?
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