Кто боится в Вирджинии неонацистских маршей?

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил в городе Шарлоттсвилль режим чрезвычайного положения на период годовщины беспорядков, связанных с акциями белых националистов. Об этом говорится в заявлении на сайте губернатора.

Сообщается, что режим ЧП будет действовать с 10 по 12 августа в самом Шарлоттсвилле и в ряде районов штата близ Вашингтона (округ Колумбия). Это позволит правительственным структурам "функционировать за пределами обычных операций в целях обеспечения всей необходимой помощи жителям Виргинии". Губернатор также призвал местных жителей отказаться от участия в возможных демонстрациях в годовщину инцидента.

12 августа 2017 года в городе Шарлоттсвилль вспыхнули ожесточенные столкновения ультраправых экстремистов с их противниками. Стычки начались после акции организации "Единство правых", в ходе которой националисты протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Сотни ультраправых активистов, включая членов прекрасно продолжающей своё существование расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистов, участвовали в стычках с теми, кто выступают против их действий и манифестаций - с социалистами, коммунистами, феминистками, в общем, с левыми. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу для разгона демонстраций.

Кроме того, в результате наезда автомобиля на толпу демонстрантов погибла молодая левая активистка, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.

От редакции: Чем вам не 4 ноября, день "русских маршей"? Когда не кто-нибудь в неонацистском подполье, не экс-министр ельцинской пропаганды Миронов и не Севастьянов, а сам Сурков на Старой площади взял и выдумал дату - чтобы у 7 ноября появилась "альтернатива", чтобы классовые, социалистические лозунги и выступления - затмить правыми, "единством нации", ну и всяким таким, классически-гитлеровским, фашистским? Только в США эта дата - не высосана из сукровского пальца, а появилась спонтанно - и теперь ККК и неонаци, которых там не меньше, а значительно больше чем в ЕС (причём они вольготно себя чувствовали с 1930-х, а Гитлером вполне легально увлекались там вплоть до начала Второй мировой), получили "героическую дату", когда они, как истинные патриоты США и защитники памятников, дали кулаком сильно по "интернационалистской нечисти" - с летальным исходом. Причём от буквального наезда правого маньяка на машине пострадала девушка, социалистка... Хитрый Трамп тогда сказал лишь одну фразу: "расизм это плохо". Но патриотизм-то, поддержка конфедератов, защитников рабовладельческого строя - хорошо? Вот на том и остановились, и никто не гарантирует, что идеологические бои на улицах США не продолжатся...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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