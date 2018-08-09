Двух осужденных нашли мёртвыми в той самой колонии, где пытали по итогам мундиаля

В колонии N5 Забайкальского края, где заключенных пытали надзиратели, озлобленные после поражения сборной России в матче с Хорватией на чемпионате мира по футболу, нашли мертвыми двух осужденных. Двое заключенных без признаков жизни были обнаружены 7 августа на рабочих объектах производственной зоны, сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Полицейские осмотрели место происшествия, провели фотосъемку, опросили свидетелей и должностных лиц. По предварительным данным, при осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Нахождение осужденных на рабочих объектах было законным.

"Тайге.инфо" в Следственном комитете по региону заявили, что смерти осужденных не связаны друг с другом. "Мы изучили, что они не общались между собой, находились в разных камерах, именно поэтому мы не связываем смерти заключенных друг с другом. На текущий момент признаков криминального характера не обнаружено", - пояснили в ведомстве.

Ранее юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с правозащитной организацией "Зона права", сообщили, что заключенных колонии избили надзиратели после проигрыша сборной России в матче с Хорватией на мундиале 7 июля.

Осужденный Александр Нохрин рассказал, что его избили с применением электрошокера в помещении библиотеки, куда привели для досмотра. Заключенный утверждал, что в издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина, по его словам, в колонии были избиты еще несколько человек. Другой осужденный, Евгений Афанасьев рассказал юристам, что слышал крики заключенных, которых содержат в других камерах, а также потрескивание электрошокера.

Правозащитники встретились с заключенными 11 июля, через три дня после избиений в колонии. Они передали в Следственный комитет письменные акты опроса двух заключенных, подали заявление о преступлении и уведомили прокурора.

Напомним, 6 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии N7 (ИК-7) Сергея Коссиева, обвиняемого в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2017 года, но в ведомстве об этом рассказали только сейчас.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 285 и 286 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий"). Дополнительной информации пока нет", - сказал РИА "Новости" пресс-секретарь СУ СК по Карелии Виталий Коновалов.

В ведомстве не комментируют подробности уголовного дела и основания для его возбуждения.

Известно, что вторым фигурантом по делу проходит заместитель Коссиева Анатолий Луист, которому инкриминируется совершение преступлений по ст.285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст.290 УК РФ ("Получение взятки").

Сергей Коссиев возглавлял ИК-7 до февраля 2018 года. В феврале 2018 года он уволился в связи с выходом на пенсию. В 2016 году в колонии отбывал наказание Ильдар Дадин. Дадин известен тем, что первым в России был осужден (на 2,5 года колонии) за неоднократное участие в несанкционированных акциях (ст. 212.1 УК РФ). Впоследствии, когда ему оставалось отсидеть около пяти месяцев, Верховный суд отменил приговор. Кроме того, с именем Дадина связаны проверки в ИК-7, так как он заявил о систематических пытках в исправительном учреждении.

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