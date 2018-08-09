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Московский листок

За полгода стали невыездными из-за долгов почти три миллиона дорогих россиян

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 1

кризис сырьеваяимперия жку долги
За полгода стали невыездными из-за долгов почти три миллиона дорогих россиян

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России отчитались о своей работе по взысканию долгов с населения в первом полугодии 2018 года. По данным ФССП, за шесть месяцев с должников удалось "выбить" в общей сложности более 321 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант". 

Судя по отчетности службы, все большее распространение получает практика ограничения должников в праве выезда за границу. В период с января по конец июня, приставы запретили покидать Россию около 2,7 млн неплательщикам. 

Это больше, чем за весь 2016 год, когда было вынесено 2,3 млн постановлений об ограничении, отметили в ФССП. В прошлом году подобные санкции были наложены на рекордные 3,4 млн неплательщиков. По состоянию на 1 июля 2018 года в списках службы числилось 2,5 млн невыездных граждан, отмечается в публикации. 

Судя по статистике, данная мера является весьма эффективной: за шесть месяцев текущего года должники с ограничением выезда из РФ погасили задолженность на сумму в 31 млрд рублей, тогда как за весь 2017 год - 30 млрд руб. 

Для сравнения, от продажи имущества должников ФССП удалось выручить за минувшие полгода 5,2 млрд руб. 

Также в ФССП уведомили, что за отчетный период 306 тыс. должников были временно ограничены в правах на управление автомобилями, что позволило взыскать с них 1,7 млрд руб. При этом в службе отметили, что из ГИБДД прислали почти на 3 млн постановлений о взысканиях меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. В результате с должников было взыскано 6,2 млрд руб. дорожных штрафов. Почти столько же - 6,5 млрд руб. - удалось взыскать со злостных неплательщиков алиментов. 

Согласно закону "Об исполнительном производстве", судебный пристав может ограничить выезд за границу при сумме долга в размере 10 тыс. рублей по алиментам, возмещению ущерба здоровью, морального вреда. В случае задолженности по административным штрафам лимит составляет уже 30 тыс. рублей, но для запрета выезда должно быть решение суда. 

Решение о снятии ограничения принимается сотрудниками управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России в режиме онлайн круглосуточно и оформляется постановлением, которое в электронном виде направляется в погранслужбу ФСБ. Разрешение на пересечение границы дают уже пограничники. При этом случалось, что граждане, уплатившие задолженность и имевшие подтверждающие документы, не могли пересечь границу из-за того, что у пограничников не было информации об оплате.

Тут важно отметить, что среди тех статей, по которым задолжали дорогие россияне, отнюдь не кредиты лидируют, там и долги по ЖКУ. А скоро - армии невыездных по этой причине (простой выбор: либо потратить деньги на дорогу и проживание за границей, либо на оплату квитанций ЖКУ) прибавится...

В Путинской России на два процента может вырасти итоговая сумма в платежках ЖКХ. С таким предложением выступило Минэкономразвития, передает газета «Известия». В ведомстве предложили увеличить тарифы на те же процентные пункты, на которые был увеличен НДС. При этом, несмотря на увеличение итоговой суммы, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастет только величина включенного в платеж налога.

Утверждается, что это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. В противном случае, отметили в министерстве, убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллионов. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
abramkostya написал 09.08.2018 17:02
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