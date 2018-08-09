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Московский листок

Миллионер Силуанов сохранит финансовую стабильность. Личную?

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 0

кризис минфин сырьеваяимперия нефтерубль
Миллионер Силуанов сохранит финансовую стабильность. Личную?

Министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что правительство делает все возможное для поддержания финансовой стабильности на фоне падения рубля, передает ТАСС. По его словам, для этого у правительства и Центробанка имеется необходимый инструментарий, и при необходимости он будет использован в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в этом году. 

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках»,— объяснил обвал рубля господин Силуанов. Он добавил, что «российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений». 

В начале торгов 9 августа доллар впервые с августа 2016 года превысил отметку в 66 руб., евро впервые с апреля достиг 77 руб. 

Причиной падения рубля стали сообщения о новых антироссийских санкциях, анонсированных Госдепартаментом США накануне. Новый пакет санкций должен вступить в силу 22 августа.

- Всё возможное, - интересуется редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - это повышение НДС, пенсионного возраста и закупка Центробанком несметного количества долларов, начата ещё на прошлой неделе? И эти господа, давно заимевшие за границей не только счета в абнках, но и по нескольку вилл, будут убеждать нас в стабильности рубля, который ничем, кроме нефти и газа давно не обеспечен (потому что дервесину Забайкалья, например, и тамошнюю тайгу всю давно силовигархи отдали вместе с землёй КНР)? Кстати, этот же Силуанов недавно убеждал нас и в необхоимости повышения пенсионного возраста - не видите связи? С любым кризисом (рубля или промыленности, умышленно уничтожаемой правящим классом, оседлавшим лишь Трубу) они будут расплачиваться из наших карманов, за счёт трудящихся!



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