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Московский листок

Частный астраханский детсад пройдёт по уголовному делу за связывание детей

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 0

образование астрахань дети либерализм
Частный астраханский детсад пройдёт по уголовному делу за связывание детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту связывания детей простынями в одном из частных детских садов Астрахани. Дело завели в отношении руководства детского учреждения по пунктам "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних), сообщается на сайте управления СК РФ по региону. 

По версии следствия, местная жительница вместе со своим супругом организовала частный детский сад, но квалифицированного персонала - воспитателей, нянь и поваров - они не имели. 

В период с декабря 2016 по август 2018 года супруги заключали договоры на оказание услуг няни, согласно которым в детсад обязывался соблюдать режим дня детей, их кормления, прогулок, сна, а также обеспечивать уход и присмотр. Плата за нахождение ребенка в детском саду составляла 3500 рублей в месяц. 

Понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход, подозреваемые в дневное время совместно со своими работниками из числа воспитателей и нянь связывали малолетних детей простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения. 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Ранее в соцсетях получил распространение видеоролик, на котором видно, как во время тихого часа в ясельной группе малыши лежат в кроватках по двое, при этом некоторые связаны пеленками по рукам и ногам. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать в тихий час. 

В самом учреждении ТАСС ранее заявили, что выложенный в соцсетях пост - "провокация, связанная с происками конкурентов". Видео, по заявлению организации, сделала одна из новых сотрудниц, которая в итоге проработала всего один день. По словам управляющей детсадом, учреждение работает в обычном режиме, закрывать его не будут, детсад посещают 35 детей. Руководство организации также намерено обратиться с заявлением в прокуратуру.

От редакции: Да уж... Вот оно, счастье капиталистической инфраструктуры! Помните, на что молились либералы, уничтожая-оптимизируя советскую инфраструктуру, обеспечивавшую бесплатное образование детей с малолетства и до юности? На то, что частные "образовательные услуги", за которые люди будут платить - станут значительно качественнее (это тоже выдающее либерала словосочетание "качество жизни"), ведь забесплатно, "загосударственно" всё только плохое, по обязаловке, без души, серое и "вИнтичное". А частное - оно ж с любовью! Когда за бабло - так какое ж там зло?

А вот и зло показалось. И дело вовсе не в том, что плата была низкая по московским меркам. А в том, что контроля за частным садиком быть не может такого же, как за государственным. "Не нравится - не посещайте" - но какой выбор, когда супруги вынуждены работать оба, чтобы содержать семью? С этими платными садами - жуть, я этот вопрос хорошо знаю. К примеру, частный садик у нас в "Эрмитаже" московском, в саду (да-да, садик в саду) - 25 тысяч в месяц берёт за ребёнка, и это при том что гуляют дети на той же общей площадке, где играют дети со всего района и заезжие... Тупик "образовательных услуг", тупик всей этой мнимой альтернативы госстандартам, советским стандартам и ленинским декретам, касающимся дошкольного образования - вырисовывается именно в области контроля. Где частное - там извините, тут вам не государство, тут уже другие правила и традиции. И бить и связывать будем... Прайваси, практически.

Д.Ч.  

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