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Московский листок

Госдеп стимулирует санкциями возрождение отечественного авиапрома!

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 0

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Госдеп стимулирует санкциями возрождение отечественного авиапрома!

США не будут вводить прямых санкций против российских компаний, в том числе "Аэрофлота", рассказал Reuters высокопоставленный чиновник Госдепа. В то же время теоретически санкции могут затронуть "Аэрофлот", если авиакомпания попытается импортировать продукцию, попавшую под санкционные ограничения. 

Собеседник Reuters отметил, что в Госдепе собираются запретить поставки в Россию электроники, лазеров, сенсоров и технологий в области нефти и газа. Насколько разрушительным будет эффект от таких санкций - предсказать сложно, сообщает РБК. 

Запреты на полеты могут быть введены в отношении "Аэрофлота" на второй стадии санкций. Их могут ввести через три месяца, если Москва не выполнит условий Вашингтона, в частности не разрешит работать в России международным инспекциям. 

Рассуждать о том, какие именно санкции могут быть введены на второй стадии, представитель Госдепа США отказался. 

В ночь на 9 августа Государственный департамент сообщил о планах ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Санкции будут вводиться в два этапа и в соответствии с законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. На первом этапе планируется ввести запрет поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. 

В случае если Россия не предоставит гарантий отказа от использования химического оружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон приведет в действие второй пакет мер, предусмотренных законом. В частности, будет снижен уровень дипломатических отношений и экономического сотрудничества: "Аэрофлоту" запретят летать в США, а взаимная торговля будет сокращена до минимума. 

В течение среды, 8 августа, рубль падал на сообщениях о подготовке в конгрессе США санкций за "вмешательство" России в американские выборы. 9 августа после появления информации о новых санкциях российский финансовый рынок обвалился: доллар подорожал более чем на 70 коп. (затем рубль отыграл часть падения), а евро превысил отметку в 77 руб. Акции "Аэрофлота" потеряли более 8%, бумаги Сбербанка и ВТБ упали более чем на 4%.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный радуется:

- Да ведь это же просто подарок, а не санкции! Импортозамещение, причём в самых высоких технологиях - вот чего добиваются "вороги". Кроме шуток: Госдеп США выступает по отношению к российскому авиапрому, то есть непосредственно к рабочим и инженерам, которые напрямую зависят от госзаказа - гораздо дружелюбнее, нежели президент (тогда - президент, после рокировочки - снова премьер) Медведев в 2011-м. Медведев тогда выделил не отечественному авиапрому (а ведь мог бы), но американской компании "Боинг" 2,2 миллиарда долларов - восемь "боингов" 777 покупала тогда Путинская Россия (видимо, для самых высших нужд, у того же "Аэрофлота" их в авиапарке так и не обнаружилось - наверное, всё авиаотряд "Россия" получил). А вот теперь сам Госдеп словно говорит нашим либеральным олухам, решившим что дешевле покупать готовые "боинги" и запчасти к ним, чем строить свои Илы и Ту - говорит нам Госдеп "а фиг вам запчасти"! Сами стройте от начала и до конца! И, что самое удивительное, советы дядюшки Сэма попадают в тренд. Бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд руб. (не долларов, правда) таки будут выделены Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на модернизацию производства Воронежского авиазавода для производства самолетов Ил-96-400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства. «Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — говорится в пояснительной записке к постановлению. Но вот что-то есть у меня веские основания (прежняя практика Медведева и Ко) считать, что авиазапчасти "Аэрофлоту" для "боингов" всё же будет легче доставать хоть через чёрный рынок, через Китай, чем строить целиком самолёты в России - компании надо существующий авиапарк содержать, не до новых ему... И даже здесь есть горчайшая ирония встроенности Путинской Раши в мировой рынок: недавно попавший под санкции завод Дерипаски в Надвоицах, который поставлял алюминиевое сырьё, болванки в США, потерял заказы, рабочие бегут в другие города чтобы трудоустроиться... Как вы думаете, что он туда поставлял, завод Дерипаски? Именно - материал для тех самых деталей "боингов", которые теперь Госдеп запретил "Аэрофлоту" покупать в США! Вы ещё не запутались? Вот так: сырьевая империя вместо того, чтобы восстановить давно имеющийся полный цикл производства, от сырья до готового самолёта - всё юлит перед мировым сообществом, всё норовит жить по законам мирового рынка, покупать иностранненькое (производимое из нашего сырья) тогда как сталинский СССР и даже брежневский "тоталитаризм" делал всё сам и никакие санкции не были ему страшны именно поэтому. Ну, так слабо воспринять этот здоровый мессядж Госдепа нашим стратегам в Кремле? Или с "боингов" перейдут на "эйрбасы", только б свои Илы, Яки и Ту не выпускать - один, Саратовский авиазавод убили, обанкротили в 2012-м, но есть же ещё и Воронежский...   

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