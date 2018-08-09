Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинская детская писательница Лариса Ницой открыто пропагандирует апартеид

Опубликовано 09.08.2018 в разделе комментариев 1

украина позор дети днр донбасс укронацизм апаретид пионерлагеря
Украинская детская писательница Лариса Ницой открыто пропагандирует апартеид

Украинская детская писательница Лариса Ницой полагает, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, видео доступно на YouTube. 

«Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий (так на Украине называются самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — прим. «Ленты.ру») наравне с детьми бойцов АТО (антитеррористической операции украинских военных в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)? И в этих лагерях дети, я извиняюсь, сепаров [сепаратистов] рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва — это "страна forever"», — обратилась она к Службе безопасности Украины.

Ницой подчеркнула, что существуют «реальные факты», того, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети, однако конкретных примеров не привела, предложив спецслужбам самостоятельно «прошерстить Facebook» в поисках дискуссий на эту тему. «Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?» — задалась вопросом писательница. 

«Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец. (...) Мамы пишут, что они в ужасе», — добавила Ницой. 

В июле писательница рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. «Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — пояснила она. По ее словам, всех воспитателей, говоривших с детьми на русском языке, штрафовали. «Некоторые воспитатели поехали домой, недосчитавшись к зарплате 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей)», — уточнила она. При этом сами дети могли разговаривать друг с другом на любом языке.

От редакции: А вот это уже не геноцид, а апартеид. Реакционная интеллигенция, прямо как в "столь непохожей на нынешнюю Украину" нацистской Германии пропагандировался антисемитизм, пропагандирует апартеид (дети Востока, Донбасса пусть воспитываются сообразно "своей" культуре, пророссийской, а западные, киевские и львовские дети будут воспитываться "справжно"), и на территории "белых" требует следовать их национальному духу - а кто не говорит на украинском языке, тот изгой... Как же это скучно и бесперспективно - но почему-то данный виток истории 20-го века нация под командованием таких вот властителей дум решила пройти "от и до". Дети "сепаров", конечно, ведь должны были сидеть в подвалах - а они тоже в лагеря отдыхать поехали. Справедливо было бы спросить Ницой, что это за лагеря, откуда взялись, кто их строил - и декоммунизировали их или нет?

В том-то и дело, что это ПИОНЕРЛАГЕРЯ, которые строились всем советским народом не для того, чтобы в них говорили на украинском только языке, а для всех детей и языков Союза. Строило те лагеря другое, социалистическое государство, и кто тут ещё оккупант и сепаратист - вопрос вопросов! А проводить среди детей такую насильственную украинизацию - это уже нечто за пределами добра и зла, уж точно. Начатая отнюдь не "сепарами" война против собственного же народа на Востоке - продолжается в новых поколениях, и в этом уже заслуга не "страны форевер" (Ницой тут умышленно спутала РФ с СССР), а страны недолгой, в которую Евромайданом превращена бывшая УССР. Впрочем, были и такие страницы в её истории -директория, Рада, немцы, петлюровцы, потом рейх. Но украинский народ выстоял под натиском всех буржуазных диктатур и соблазнов, в союзе с советскими братьями-народами выстоял, вылечится и в нынешний раз. Ни Ницои, ни Фарионы не останутся в героической истории Украины, а генерал Кирпонос, а Ватутин и Ковпак - останутся. 

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
эту свинорылую писа тельницу хохломакаку сортиры заставить вылизывать
Дмитрий г.Запорожье.-+,...., написал 09.08.2018 23:37
жЫвотное бандероскотское должно молчать,ожиревшая поцерылая
потаскушка безмозглая,вальцмандавошка тупорылая.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Деиндустриализация в картинках и цифрах
Деиндустриализация в картинках и цифрах
06.08.2018
Памятник жертвам либеральных реформ
Памятник жертвам либеральных реформ
06.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жильцы общежитий в собянинской приемной (1)
Украинская детская писательница Лариса Ницой открыто пропагандирует апартеид (1)
Госдеп стимулирует санкциями возрождение отечественного авиапрома! (0)
Частный астраханский детсад пройдёт по уголовному делу за связывание детей (0)
Миллионер Силуанов сохранит финансовую стабильность. Личную? (1)
За полгода стали невыездными из-за долгов почти три миллиона дорогих россиян (2)
Двух осужденных нашли мёртвыми в той самой забайкальской колонии, где пытали по итогам мундиаля (1)
Кто боится в Вирджинии неонацистских маршей? (5)
Падает не только рейтинг Путина, но и поддержка его внешней политики (10)
По делу о покушении на Мадуро лишены неприкосновенности двое депутатов-оппозиционеров (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал
Дарья Митина Дарья Митина: Пенсиoнная система в Китае: где правда, а где лoжь
Максим Калашников Максим Калашников: Запаниковали
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Интервью в Смоленске
Максим Калашников Максим Калашников: Наша экономика не переходит к стагнации, а уже давно в ней обустраивается
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss