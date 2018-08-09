Украинская детская писательница Лариса Ницой открыто пропагандирует апартеид

Украинская детская писательница Лариса Ницой полагает, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, видео доступно на YouTube.

«Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий (так на Украине называются самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — прим. «Ленты.ру») наравне с детьми бойцов АТО (антитеррористической операции украинских военных в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)? И в этих лагерях дети, я извиняюсь, сепаров [сепаратистов] рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва — это "страна forever"», — обратилась она к Службе безопасности Украины.

Ницой подчеркнула, что существуют «реальные факты», того, что в украинских детских лагерях отдыхают «прославляющие Россию» дети, однако конкретных примеров не привела, предложив спецслужбам самостоятельно «прошерстить Facebook» в поисках дискуссий на эту тему. «Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?» — задалась вопросом писательница.

«Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец. (...) Мамы пишут, что они в ужасе», — добавила Ницой.

В июле писательница рассказала, как ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. «Я сказала, значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке», — пояснила она. По ее словам, всех воспитателей, говоривших с детьми на русском языке, штрафовали. «Некоторые воспитатели поехали домой, недосчитавшись к зарплате 500-600 гривен (около 1100-1400 рублей)», — уточнила она. При этом сами дети могли разговаривать друг с другом на любом языке.

От редакции: А вот это уже не геноцид, а апартеид. Реакционная интеллигенция, прямо как в "столь непохожей на нынешнюю Украину" нацистской Германии пропагандировался антисемитизм, пропагандирует апартеид (дети Востока, Донбасса пусть воспитываются сообразно "своей" культуре, пророссийской, а западные, киевские и львовские дети будут воспитываться "справжно"), и на территории "белых" требует следовать их национальному духу - а кто не говорит на украинском языке, тот изгой... Как же это скучно и бесперспективно - но почему-то данный виток истории 20-го века нация под командованием таких вот властителей дум решила пройти "от и до". Дети "сепаров", конечно, ведь должны были сидеть в подвалах - а они тоже в лагеря отдыхать поехали. Справедливо было бы спросить Ницой, что это за лагеря, откуда взялись, кто их строил - и декоммунизировали их или нет?

В том-то и дело, что это ПИОНЕРЛАГЕРЯ, которые строились всем советским народом не для того, чтобы в них говорили на украинском только языке, а для всех детей и языков Союза. Строило те лагеря другое, социалистическое государство, и кто тут ещё оккупант и сепаратист - вопрос вопросов! А проводить среди детей такую насильственную украинизацию - это уже нечто за пределами добра и зла, уж точно. Начатая отнюдь не "сепарами" война против собственного же народа на Востоке - продолжается в новых поколениях, и в этом уже заслуга не "страны форевер" (Ницой тут умышленно спутала РФ с СССР), а страны недолгой, в которую Евромайданом превращена бывшая УССР. Впрочем, были и такие страницы в её истории -директория, Рада, немцы, петлюровцы, потом рейх. Но украинский народ выстоял под натиском всех буржуазных диктатур и соблазнов, в союзе с советскими братьями-народами выстоял, вылечится и в нынешний раз. Ни Ницои, ни Фарионы не останутся в героической истории Украины, а генерал Кирпонос, а Ватутин и Ковпак - останутся.

Д.Ч.