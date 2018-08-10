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Московский листок

80 лет тюрьмы за "похищение" собственных детей

Опубликовано 10.08.2018 в разделе комментариев 0

суд закон
80 лет тюрьмы за "похищение" собственных детей

Гражданке РФ Богдане Осиповой, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.

Осипова переехала в США в 2003 году. По версии следствия, в том же году она вывезла из США одного ребенка от первого брака и одного от второго. После возвращения в Россию она родила третьего ребенка. Сообщалось, что суд, одобривший ее развод с гражданином США, постановил вернуть детей отцу. 

В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью, вернувшейся тогда на родину из США. Российский суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

Женщина неоднократно связывалась с бывшим супругом и просила его прислать ей деньги, однако не называла свой адрес и не давала увидеться с детьми. В 2017 году Осипова вернулась в США, где ее задержали и обвинили в похищении и вымогательстве.

***

В общем, ясно, что в нормальной ситуации пребывание ребенка с матерью никак не может трактоваться как "похищение". Но ситуация далека от нормальной, увы. Российский суд выносит решение в пользу российской гражданки. Гражданка с решением российского суда едет в Америку, где американскому правосудию на российский суд ровным счетом наплевать. И ей "шьют дело", по которому ее естественное желание жить со своими детьми грозит ей пожизненным по сути заключением.

Российские суды тоже не сахар, мы о них постояно пишем. К примеру, о деле Милосердова.

Муляж

Только что российский суд оставил под стражей девочек, которым за их деяние по уму грозила разве что порка, но реально они, скорее всего, получат крупные срока как за экстремизм. 

Лев Пономарев о деле "Нового величия"

Но является ли откровенное свинство российского суда основанием для свинства суда американского? Думается, эти являения между собой не связаны - с одной стороны. А с другой - это просто одно явление, просто в разных странах.

Разумеется, независимого суда нет ни в США, ни в РФ. Все суды выносят политически мотивированные решения.

Зато и там, и здесь существует каста судей, которая вообще ни за что не отвечает - якобы неприкосновенность судей обеспечивает независимость суда, что, на самом деле, ровно наоборот - неподконтрольность судей закону делает их управляемым орудием в руках государства как аппарата насилия. 

А.Б.



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