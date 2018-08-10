Дольщики идут к президенту

В субботу, 11 августа в 10 утра обманутые дольщики ЖК "Академик-2» (Мытищи) собираются с коллективным визитом в приемную президента. Напоминаем, все они ждут жилья от 6 до 15 лет. Сначала их дом строила фирма «Спецстройжильё - XXI век". Не достроила. Потом дом, вместе с обязательствами расселить дольщиков, взял ООО "Дом-Спецстрой" (учредителя Кучеренко В.В). Кучеренко распродал в доме еще одну партию квартир. Начал строить. Но скорость работ постепенно затухала.

В настоящее время:

На стройке не происходит ровно ничего. Нет даже охраны и электричества. Кучеренко, при помощи еще одной своей конторы ("Монтажспецстрой") выиграл тендер на строительство дома для предприятия ОПК «Звездочка» в Северодвинске. Сдал дом со скандалом (задержка в сдаче дома, невыплата зарплаты рабочим, нарушения в ходе строительства) и тот час выиграл новый тендер у той же «Звездочки».

Администрация Мытищ «успокаивает» дольщиков заявляя: «перспектива только одна - поиск инвесторов, другой перспективы быть не может». Неопределенность срока и перспективы поисков оных инвесторов серьезно тревожит обманутых людей.

От редакции: Вообще-то в Московской области идут сейчас выборы губернатора. Голосование всего через месяц.

Обычно в таких ситуациях власти весьма нервно относятся к подобным инцидентам - если выборы настоящие, конечно, и от мнения избирателей хоть что-то зависит.

Естественно, оппозиционные кандидаты воспринимают подобные ситуации как подарок судьбы - и бегут впереди униженных и оскорбленных, показывая, как они собираются в случае победы защищать интересы граждан.

Тут - тишина!

Власти говорят: идите, митингуйте, нам плевать.

Т.н. "оппозиция" из числа допущенных к выборам ничего не замечает - видимо, прекрасно понимает, что "голосуй не голосуй"...

Выборы, выборы...

А.Б.