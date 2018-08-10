В Казахстане нарастает процесс декоммунизации и дерусификации

В Казахстане идет массовое переименование всех советских и русских названий населенных пунктов, улиц, площадей, скверов, парков, а теперь и районов. Причем эта русофобская политика проводится под видом декоммунизации в рамках постановления президента Назарбаева о смене идеологически устаревших названий и памятников.

Так 5 августа Назарбаев подписал указ о переименовании двух районов в Павлодарской области, которые имели традиционные местные русские названия, а ныне получили искусственные наименования, придуманные в Астане. Так пресс-служба президента Казахстана полностью приводит текст указа:

В соответствии со статьей 9 Закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю:

Переименовать некоторые районы Павлодарской области:

1) Качирский район в Теренкольский район;

2) Лебяжинский район в Аккулинский район.

В казахскоязычной прессе не утихает кампания по переименованию всех советских и русских названий, в которых активное участие принимают главы целых областей и лица, близкие к Елбасы. Так в одной из изданий аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов в публикации с краноречивым названием «Восток больше не будет «красным»!» призвал к уничтожению всего опостылевшего советского и коммунистического.

Примечательно, что сам Даниял Ахметов был активным членом КПСС, однако он считает, что именно «красные» устроили политические репрессии в начале прошлого века. Об этом он заявил на встрече с жителями города Зыряновска, которые массовым сбором подписей временно отстояли название центральной улицы Коммунистическая.

– Почему мы прицепились к таким наименованиям, как Ленин, Киров, Орджоникидзе, Дзержинский? В результате деятельности этих людей погибли миллионы невинных людей. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе дружбы, ценить независимость своей страны. Значит, и улицы нужно называть в честь дружбы и независимости.

Дальше больше. Назарбаевский нукер призывает к тотальным переименованиям.

– Сегодня на дворе другое время, которое имеет своих героев, так давайте почитать их. К примеру, Сагадат Нурмагамбетов достоин такого уважения. И ваш город Зыряновск породил не одного героя. У нас есть свои великие личности – Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Жамбыл Жабаев. Вот в этом направлений нам нужно работать, – сказал Даниал Ахметов в ходе встречи с горожанами.

В городе Зыряновск начали переименовывать улицы, носящие имена большевистских вождей. Вскоре 28 улиц города получат новые наименования.

Улица Советская будет Тәуелсіздік, а Ленина — улица Астаны. Возможно, Лениногорская получит название Шиелі.

Улицы Канавная, Пролетарская, Ворошилова также получат новые названия и соответственно будут называться Бастау, Спорт, Еңбек. Переулок Советский станет именоваться Тенистым.

Сам Зыряновск назарбаевский нукер планирует переименовать в Алтай. Но не следует думать, что это инициатива только одно лишь Данияла Ахметова. Он лишь ретиво выполняет указания администрации президента из Астаны.

Вместе с тем в том же Павлодаре на 13 августа акиматом запланированы так называемые «общественные слушания» по переименованию улиц большевика Володарского и прославленного полководца Суворова, которые пройдут в ДКДЦ "Колос" в 15.00. Мы призываем активистов и журналистов принять участие в данном тщательно разыгрываемом спектакле, чтобы испортить чиновникам отчет о гладком процессе переименований…

Такова ситуация с уничтожением всего исторического наследия в Казахстане, санкционированном президентом Назарбаевым.