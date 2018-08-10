Запаниковали

Источник: Максим Калашников Слушать блеяние пресс-секретаря Самого, Пескова, по поводу новых волн американских санкций, просто смешно. Паника налицо. Рубль подешевел. А отвечать нечем.



Нечем - и все тут. В рамках их идиотского курса. Рынок американских трежериз обрушить Кремль не может. Китай не поможет: это только в бредовых писаниях кремлепропраганды в Пекине грезят о том, как бы вместе с Владимиром Владимировичем завалить доллар и США. В жизни китайцы сильно зависят и от доллара, и от американского рынка. Они предпочитают торговаться с Вашингтоном.



Не поставлять урановое топливо в США? Те купят его у Франции. Не продавать Америке ракетные двигатели РД-180? Тогда погибнет химкинский "Энергомаш". То же самое - и с поставками титана. Ядерную войну Путин с Соединенными Штатами не начнет: те в любом случае успевают ответить своими ракетами. Это мы, советские русские, знали еще в 80-х. В Кремле это тоже знают.



Интересно, скорбные головой, вы когда вступали в противостояние с Западом в 2007-м и брали Крым в 2014-м, думали о том, что Запад нанесет удар именно по вашему гнилому экономическому тылу? У вас было (если считать еще и послекрымские годы) - 11 лет! Разве за эти годы (а у Сталина перед войной с 1929 г. было примерно столько же) вы сделали РФ менее уязвимой к такому удару?



Разве вы построили свой супербанк, который может вести расчеты в рублях и валюте, минуя корсчета американских банков? Перевели расчеты за нефть и газ в рубли или в евро? Разве вы хоть начинали проектировку системы клиринговой внешней торговли, когда расчеты ведутся без реальных денег?



Нет!



Разве вы сели и посчитали, по каким направлениям страна недопустимо и позорно зависима от долларового импорта? Хотя и дураку ясно: это - электроника, многие виды двигателей, научное оборудование, лекарства, гидравлика, точная механика, промышленные роботы и станки (обрабатывающие центры), малотоннажная химия, мосты и коробки передач для автомобилей, системы связи, медтехника, авионика, гражданские суда. Селекционно-генетический материал для сельского хозяйства. Агро- и дорстроймашины.



Вы что-то толковое сделали за эти годы, чтобы наладить производство всего этого здесь, слабоумные? Нет. Вы истратили:

- 90 млрд. долларов (почти 5,5 трлн. рублей по нынешнему курсу) на ваши совершенно бесполезные "имиджевые мегапроекты" - саммит АТЭС во Владивостоке в 2013-м, сочинские игрища и футбольный чемпионат. Вы, идиоты, всерьез считаете, что успехи в футболе заменят провал по части производства электроники? Или ваши дуры бетонные, стадионы, будут давать вам современные моторы?

- Не менее 1 триллиона (65 трлн. рублей) долларов вы увели в оффшоры.

- На 0,5 трлн. долларов вы скупили недвижимость в Лондоне.

- Не менее триллиона вы прогнали через ваши финансовые резервы, на игры Набиуллиной, на вложения в западные ценные бумаги - в результате чего эти деньги пропали втуне, так и не пойдя в строительство современных отраслей производства.

- Никак не менее нескольких триллионов рублей ушли на ваши дворцы и поместья, и эти средства тоже были вытащены из производительной экономики.

- 4 триллиона рублей вы напечатали и закачали "на оздоровление" банков. Из этой суммы процентов тридцать было украдено, и вообще ничего не попало в развитие реального сектора страны, в импортозамещение.



Ну, а теперь вы, не умеющие видеть дальше собственного носа, получаете по полной программе. Экономическую Цусиму. Сталин подготовку к схватке с Западом не ограничивал парадами, маршами физкультурников и горами пропаганды. Он реально создал вторую индустриальную силу планеты и реально ПРОИЗВОДИЛ. Вы - только болтали и делали вид, и кинулись в схватку с Америкой с голым задом. Вот вам и нынешний итог. Ваши стадионы, замки и поместья, яхты и личные самолеты попросту утопили РФ.



Пока вы забегали, как тараканы.



Что теперь делать? То, на что вы не решитесь. Нужно немедленно делать то же самое, что и Трамп - вводить протекционизм. Как самый первый шаг. Покровительственные пошлины и субсидии производителям-передовикам - вот с чего надо начинать.



СлАбо?



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