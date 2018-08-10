Частный случай, в котором отражается вся система

Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин встретился с дольщиками ЖК «Царицыно» для решения проблемы возведения комплекса.

«Город начал реагировать, признал наличие проблемы и даже определил подрядчика, что мы приветствуем, - городскую компанию. Но мы считаем, что выделение подрядчика - это недостаточный шаг, нужно выделить деньги», - заявил В.Кумин.

При этом особое внимание он обратил на необходимость решения проблемы корп. 35, не переданного новому застройщику в связи тем, что помещения в нем считаются апартаментами.

«35-й корпус ЖК «Царицыно» - самый бесправный, потому что у него нет юридического статуса. Считается, что здесь нежилые помещения, хотя есть экспертизы, подтверждающие, что все соответствует нормам и правилам жилищного строительства», - пояснил В.Кумин.

В свою очередь дольщики поделились с кандидатом своими проблемами. «Город передал комплекс новому застройщику, и, тем не менее, стройка стоит. У нас нет открытой информации, как будет проходить финансирование. Если есть решение достроить ЖК, то мы - как инвесторы - имеем полное право ознакомиться со всей финансовой документацией. Пока мы ее не видели. Обещания даны туманные, строительные работы не ведутся», - сообщила участница встречи по имени Елена.

Другой участник встречи по имени Андрей отметил необходимость искоренения самого явления обманутых дольщиков. «Мы хотим, чтобы решили проблему обманутых дольщиков. В Москве, где такая дорогая земля, огромный бюджет, решить проблему с застройщиками не составляет труда, нужна только политическая воля», - подчеркнул он.

От редакции: В общем, частный случай. "Мелкотемье", как говорили во времена совпартпечати. Вот только число людей, пострадавших от нечестных застройщиков, далеко не мелкое. Десятки тысяч.

И вот тут главный вопрос, которым провластная пропаганда бъет оппозицию - а как вы будете решать проблему? Вы ж только на митингах можете...

Нет, в отличие от власти, которая и на митингах может только читать по бумажке, кандидат от оппозиции демонстрирует готовность разбираться с каждой "мелкой" проблемой по существу, и находить решение - причем в той системе, которая существует на сей момент. Никто даже не пытается применить демагогический прием, мол, передайте заводы рабочим, а землю крестьянам - вот тут мы вам и горячую воду дадим...

На самом деле решать реальные проблемы москвичей можно, вовсе не прибегая к услугам революционных матросов. Хотя с матросами, конечно, сподручней.

Но кандидат от левых готов решать проблемы обманутых дольщиков прямо сейчас, предметно. Почему не готов всесильный, казалось бы, мэр Москвы Собянин? Видимо, та самая строительная мафия, о которой говорит Кумин, крепко держит "всесильного" за сокровенные места. Иначе чем объяснить сам факт наличия в Москве обманутых дольщиков через столько лет обещаний решить их проблемы?

А.Б.