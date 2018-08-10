Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Частный случай, в котором отражается вся система

Опубликовано 10.08.2018 в разделе комментариев 0

выборы собянин кумин
Частный случай, в котором отражается вся система

Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин встретился с дольщиками ЖК «Царицыно» для решения проблемы возведения комплекса. 

«Город начал реагировать, признал наличие проблемы и даже определил подрядчика, что мы приветствуем, - городскую компанию. Но мы считаем, что выделение подрядчика - это недостаточный шаг, нужно выделить деньги», - заявил В.Кумин. 

При этом особое внимание он обратил на необходимость решения проблемы корп. 35, не переданного новому застройщику в связи тем, что помещения в нем считаются апартаментами. 

«35-й корпус ЖК «Царицыно» - самый бесправный, потому что у него нет юридического статуса. Считается, что здесь нежилые помещения, хотя есть экспертизы, подтверждающие, что все соответствует нормам и правилам жилищного строительства», - пояснил В.Кумин. 

В свою очередь дольщики поделились с кандидатом своими проблемами. «Город передал комплекс новому застройщику, и, тем не менее, стройка стоит. У нас нет открытой информации, как будет проходить финансирование. Если есть решение достроить ЖК, то мы - как инвесторы - имеем полное право ознакомиться со всей финансовой документацией. Пока мы ее не видели. Обещания даны туманные, строительные работы не ведутся», - сообщила участница встречи по имени Елена. 

Другой участник встречи по имени Андрей отметил необходимость искоренения самого явления обманутых дольщиков. «Мы хотим, чтобы решили проблему обманутых дольщиков. В Москве, где такая дорогая земля, огромный бюджет, решить проблему с застройщиками не составляет труда, нужна только политическая воля», - подчеркнул он.

От редакции: В общем, частный случай. "Мелкотемье", как говорили во времена совпартпечати. Вот только число людей, пострадавших от нечестных застройщиков, далеко не мелкое. Десятки тысяч.

И вот тут главный вопрос, которым провластная пропаганда бъет оппозицию - а как вы будете решать проблему? Вы ж только на митингах можете...

Нет, в отличие от власти, которая и на митингах может только читать по бумажке, кандидат от оппозиции демонстрирует готовность разбираться с каждой "мелкой" проблемой по существу, и находить решение - причем в той системе, которая существует на сей момент. Никто даже не пытается применить демагогический прием, мол, передайте заводы рабочим, а землю крестьянам - вот тут мы вам и горячую воду дадим...

На самом деле решать реальные проблемы москвичей можно, вовсе не прибегая к услугам революционных матросов. Хотя с матросами, конечно, сподручней.

Но кандидат от левых готов решать проблемы обманутых дольщиков прямо сейчас, предметно. Почему не готов всесильный, казалось бы, мэр Москвы Собянин? Видимо, та самая строительная мафия, о которой говорит Кумин, крепко держит "всесильного" за сокровенные места. Иначе чем объяснить сам факт наличия в Москве обманутых дольщиков через столько лет обещаний решить их проблемы?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Деиндустриализация в картинках и цифрах
Деиндустриализация в картинках и цифрах
06.08.2018
Памятник жертвам либеральных реформ
Памятник жертвам либеральных реформ
06.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Частный случай, в котором отражается вся система (0)
Доллар уверенно идёт к заветной рублёвой отметке "70" (0)
Запаниковали (8)
В Казахстане нарастает процесс декоммунизации и дерусификации (2)
Дольщики идут к президенту (0)
80 лет тюрьмы за "похищение" собственных детей (11)
Жильцы общежитий в собянинской приемной (1)
Украинская детская писательница Лариса Ницой открыто пропагандирует апартеид (3)
Госдеп стимулирует санкциями возрождение отечественного авиапрома! (4)
Частный астраханский детсад пройдёт по уголовному делу за связывание детей (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: 80 !!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Чем люди могут заняться в мире сплошной роботизации и информатизации? Вариант из СССР
Максим Калашников Максим Калашников: Америка не отвечает взаимностью? (И.Стрелков). И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: В Мoскве прoшла премьера "Царскoй невесты"
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss