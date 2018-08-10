Доллар уверенно идёт к заветной рублёвой отметке "70"

Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу утром: рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая опережающий рост пары "доллар-рубль" на фоне укрепления американской валюты к евро до максимальных отметок более чем за год на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,79-67,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,04 руб./$1 (+39 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом курс доллара превысил 67 руб./$1 впервые с 3 августа 2016 года. Евро уменьшился до 76,89 руб./EUR1 (-5,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,86 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 75,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,5 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине в условиях роста доллара США к евро на глобальном рынке. Котировки единой европейской валюты упали до минимума относительно доллара США с начала июля 2017 года на опасениях, что сильное ослабление турецкой лиры окажет негативное влияние на крупные европейские банки, сообщает Dow Jones.

Напомним, позавчера Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России в связи с делом об отравлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа. Часть санкций в рамках этого этапа будет дублировать уже существующие ограничения. Второй пакет санкций подразумевает, в частности, минимизацию внешнеторговых связей и запрет на полеты "Аэрофлота" в США. Он вступит в силу в том случае, если Москва не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.

Ранее стало известно о санкционном законопроекте, подготовленного группой американских сенаторов. В нем идет речь, в частности, о санкциях против российского госдолга и ряда крупнейших банков.

На фоне новостей о санкциях в среду, 8 августа, произошел резкий обвал рубля до двухлетнего минимума. К вечеру среды доллар на Московской бирже подорожал до 65,2 рубля, достигнув уровня ноября 2016 года. К закрытию биржи курс опустился еще больше, достигнув 65,69 рубля за доллар. Курс европейской валюты также резко пошел вверх - курс евро впервые за три месяца с начала мая поднялся выше 76 рублей и достиг отметки 76,26 рубля.

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