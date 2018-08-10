Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Доллар уверенно идёт к заветной рублёвой отметке "70"

Опубликовано 10.08.2018 в разделе комментариев 0

сша кризис санкции валюта сырьеваяимперия нефтерубль
Доллар уверенно идёт к заветной рублёвой отметке "70"

Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу утром: рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая опережающий рост пары "доллар-рубль" на фоне укрепления американской валюты к евро до максимальных отметок более чем за год на Forex. 

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,79-67,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,04 руб./$1 (+39 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом курс доллара превысил 67 руб./$1 впервые с 3 августа 2016 года. Евро уменьшился до 76,89 руб./EUR1 (-5,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,86 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,47 рубля. 

Доллар при этом оказался на 75,44 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,5 копейки выше официального курса. 

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине в условиях роста доллара США к евро на глобальном рынке. Котировки единой европейской валюты упали до минимума относительно доллара США с начала июля 2017 года на опасениях, что сильное ослабление турецкой лиры окажет негативное влияние на крупные европейские банки, сообщает Dow Jones.

Напомним, позавчера Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России в связи с делом об отравлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа. Часть санкций в рамках этого этапа будет дублировать уже существующие ограничения. Второй пакет санкций подразумевает, в частности, минимизацию внешнеторговых связей и запрет на полеты "Аэрофлота" в США. Он вступит в силу в том случае, если Москва не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты. 

Ранее стало известно о санкционном законопроекте, подготовленного группой американских сенаторов. В нем идет речь, в частности, о санкциях против российского госдолга и ряда крупнейших банков. 

На фоне новостей о санкциях в среду, 8 августа, произошел резкий обвал рубля до двухлетнего минимума. К вечеру среды доллар на Московской бирже подорожал до 65,2 рубля, достигнув уровня ноября 2016 года. К закрытию биржи курс опустился еще больше, достигнув 65,69 рубля за доллар. Курс европейской валюты также резко пошел вверх - курс евро впервые за три месяца с начала мая поднялся выше 76 рублей и достиг отметки 76,26 рубля. 

Новости по теме:

Курс доллара перевалил за 64 рубля

Нефтерубль пал так низко, как давно не падал: отскрипалили! 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Деиндустриализация в картинках и цифрах
Деиндустриализация в картинках и цифрах
06.08.2018
Памятник жертвам либеральных реформ
Памятник жертвам либеральных реформ
06.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Доктор Димон уговаривает трудящихся принять предстоящую горечь реформы как должное (0)
Частный случай, в котором отражается вся система (0)
Доллар уверенно идёт к заветной рублёвой отметке "70" (0)
Запаниковали (9)
В Казахстане нарастает процесс декоммунизации и дерусификации (2)
Дольщики идут к президенту (0)
80 лет тюрьмы за "похищение" собственных детей (11)
Жильцы общежитий в собянинской приемной (1)
Украинская детская писательница Лариса Ницой открыто пропагандирует апартеид (3)
Госдеп стимулирует санкциями возрождение отечественного авиапрома! (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: 80 !!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Чем люди могут заняться в мире сплошной роботизации и информатизации? Вариант из СССР
Максим Калашников Максим Калашников: Америка не отвечает взаимностью? (И.Стрелков). И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: В Мoскве прoшла премьера "Царскoй невесты"
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss