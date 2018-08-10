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Московский листок

Доктор Димон уговаривает трудящихся принять предстоящую горечь реформы как должное

Опубликовано 10.08.2018 в разделе комментариев 3

революция медведев либералы реформа классоваяненависть пенсионеры пфр
Доктор Димон уговаривает трудящихся принять предстоящую горечь реформы как должное

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сообщает «РИА Новости». 

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — добавил он на встрече с работниками Кроноцкого заповедника. 

Если в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже, то теперь это соотношение уже один к одному, а люди стали жить дольше. По мнению главы кабмина, без изменений систему «может разорвать», несмотря на привлечение денег из резервов.

Медведев подчеркнул, что переход к реформированной пенсионной системе произойдет в течение определенного периода, за время которого у граждан России будет возможность адаптироваться. 

Он заключил, что законопроект еще ожидает второе и третье чтения, а также и комментария президента России Владимира Путина. 

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста у женщин до 63 лет и у мужчин до 65 лет.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Любопытно, откуда у Димона такая метафора взялась... Может, в нынешнем году в Тоскане неудачен урожай винограда и горчит винцо родимых виноградников? Почему это должны принимать какое-то лекарство миллионы трудящихся - их что, от чего-то лечат, они чем-то больны, плохо работают? (И чем это худшим закончиться может житие сырьевой империи - революцией, свержением с Трубы класса-параита и реиндустриализацией? я угадал, тёзка?) Тогда, поскольку уж "доктор пришёл", нам бы хотелось знать его квалификацию. Он специалист в области трудовых отношений государства (им и представляемого) с рабочим классом? Ну так если он специалист, тогда он должен бы говорить совсем другие слова, иные затрагивать смыслы. Ведь что такое пенсионная реформа, как не увеличение рабочего дня - того самого, что с "окаянного" 1917-го стал восьмичасовым? Существенное увеличение - поскольку государство-эксплуататор не собирается ничем компенсировать это увеличение рабочего дня (не считать же компенсацией ничтожное повышение пенсий тем, кто до неё доживёт?), хочется задать следующий вопрос премьеру: сколько статей конституции, где закреплён и рабочий день, и пенсионный возраст, собирается его правительство нарушить в ходе реализации реформы? Заметьте, как уверенно он говорит о "лекарстве" - надо принять, и всё тут. А как же референдум? А плевать они хотели на референдум! Вы там мельтешите, собирайте подписи, а мы тут всё давно уже решили - на 90% населения со своей элитной кремлёвской башни-высоты, в ваши удивлённые лица летит наш коллективный миллиардерский плевок с недожёванными рябчиками. Может, поэтому в Сети уже более 400 тысяч граждан РФ проголосовали за снижение зарплаты Медведева до прожиточного минимума?

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
киргуду написал 10.08.2018 13:37
есть много деревень брошенных в россии из за управления двух президентов,с молчаливого согласия парламента,ведра,депутатов,спикеров и пр шушвали....а еще полно уничтоженных комбинатов,фабрик,заводов,школ,училищ ...вообщем димон баш на баш....выбираеш самую большую высотку и вместе с балодей дружно за руки ...сделаеш ? а народ подумает о повышении!!
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повесить путина и медведева- болезненная, но необходимая мера
повесить путина и медведева написал 10.08.2018 13:34
повесить путина и медведева- болезненная, но необходимая мера
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А может Ай фон Чику уксуса вместо винца попить?!
Андрей Белый,советует написал 10.08.2018 12:25
Или сразу денатурата стаканчик махнуть,чтоб порадовать
дорогих россиян и русским облегчение сделать!
Пей,Димон,цикуту,пей до дна,дорогой.
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