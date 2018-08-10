Из-за падения нефтерубля ускорится инфляция, уверены либерал-экономисты Кремля

Годовые темпы инфляции в июле составили 2,5% по сравнению с 2,3% месяцем ранее. Новый показатель совпал с нижней границей прогноза Минэкономразвития, следует из подготовленного ведомством обзора «Картина инфляции», с которым ознакомился РБК.

Ускорение инфляции, поясняют авторы документа, обусловлено низкой базой июля 2017 года, из-за чего сместился график поступления продукции нового урожая в прошлом году. Продовольственная инфляция в июле замедлилась почти вдвое — с 0,46% в июне до 0,24%. Основным риском для этого вида инфляции является снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на фондовых рынках. Например, на Чикагской фондовой бирже фьючерсы на пшеницу с начала июля подорожали почти на 20%.

Еще одним фактором ускорения инфляции во второй половине 2018 года может стать ослабление рубля, которое произошло в начале августа на фоне объявления новых антироссийских санкций.

«Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017–2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию», — отмечают в Минэкономразвития.

Роста цен в августе аналитики ведомства не ждут: помесячные темпы инфляции будут находиться на околонулевом уровне. Однако в годовом выражении она увеличится до 2,9–3,1% из-за низкой базы августа прошлого года, когда на потребительском рынке наблюдалась рекордная дефляция в -0,5%.

В июле инфляция была на уровне целевого ориентира Центробанка (4%) только в двух российских регионах — в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах. В остальных субъектах она была ниже. Самую низкую инфляцию (от 0,8 до 1%) Минэкономразвития зафиксировало в Дагестане и Ненецком автономном округе (по 0,8%), Самую высокую, помимо выше перечисленных, — в Московской (3,7%), Нижегородской (3,6%) и Тульской областях (3,6%).

Напомним, доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу утром: рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая опережающий рост пары "доллар-рубль" на фоне укрепления американской валюты к евро до максимальных отметок более чем за год на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,79-67,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,04 руб./$1 (+39 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом курс доллара превысил 67 руб./$1 впервые с 3 августа 2016 года. Евро уменьшился до 76,89 руб./EUR1 (-5,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,86 копейки к уровню закрытия четверга, до 71,47 рубля.

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