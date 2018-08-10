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Московский листок

Для реализации лишь одного указа Путина спустя 6 лет потребуется прошерстить закрома заводов

Опубликовано 10.08.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
Для реализации лишь одного указа Путина спустя 6 лет потребуется прошерстить закрома заводов

Помощник президента Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение майского указа. Об этом сообщает портал The Bell. 

Белоусов предложил взыскать в бюджет дополнительные 513,7 миллиарда рублей от доходов таких компаний, как "Норникель", "Алроса", "Сибур", "Полюс" и "Северсталь". В письме говорится, что эти компании в 2017 году из-за рыночных условий заработали более полутора триллионов рублей прибыли (до вычета налогов, процентов и амортизации), а налоговая нагрузка на них ниже, чем в нефтегазовой отрасли. Эти компании располагают сверхдоходами, образовавшимися благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящей от действий руководства компаний. Речь в данном случае, скорее всего, идет о росте мировых цен (металлы, например, по данным Bloomberg, в 2017 году подорожали на 20,8%). 

Белоусов напоминает, что в 2016 году правительство уже изымало сверхприбыли у нефтяников, но сложившаяся налоговая система не создает условий для дополнительных изъятий сверхдоходов. Поэтому Минфину предложено разработать механизм такого изъятия, целью которого является финансирование реализации майского указа Владимира Путина.

От редакции: Как же у них там всё плохо в Кремле, если они с 2012-го года всё ищут и никак не могут найти средства на реализацию всего лишь одного указа! Мы уже и не вспоминаем про "25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест" - куда там, удержать бы имеющиеся... И вот, с протянутой рукой на всю свою сырьевую империю, правящий класс никак не может договориться сам же с собой. Какие-то знаки делает "бизьнесу"... Понятно, что буржуй делиться не хочет - принудить его к этому сможет только революция, когда открытый конфликт классов потребует сплочения буржуазии, создания помимо верных двуглавому орлу армейских подразделений ещё и парамилитарес, которые будут отстаивать капитализм (и их придётся чем-то вооружать хозяевам заводов и Трубы). Однако нам-то тут интересно другое: что выскребать планируют прибыли из ещё как-то существующих советских предприятий (проверьте список - там ни одного нового металлургического завода, это всё приватизированное антисоветскими паразитами советское, социалистическое наследие).

Между тем деиндустриализация как шла в 2012-м, пока звучали поспешные популистские указы ново-старого царя Путина (целью было не дать сомкнуться гражданскому движению с рабочим), так и сейчас продолжается - может, проще не создавать рабочие места, а продавать уже и земли под заводами? Ну, раз так припёрло... Вон, Владимирский тракторный завод - кандидат в банкроты и под снос. Уж куда там расширяться тем самым заводикам, которые ещё как-то живут (хотя санкции обрубили многим сбыт) в Эрэфии? То, что Вагит Алекперов осторожно называл "разовым изъятием" - может стать последним шансом режима Путина устоять, причём под предлогом реализации указов, только под предлогом, буржуазию отвратят от её же представителя, от недоцаря. Что ж, всё идёт в верном направлении - вразнос. Пусть изымают, пусть! Купающиеся в роскоши должны делиться - пусть даже с ещё более шикарной кремлёвской раззолоченной властью, - уловив этот мессядж трудовой народ усилит наступление на режим ВСЕЙ буржуазии, на неё как на класс, с тем чтобы национализировать столь безуспешно "управляемое" ею.

Дмитрий Чёрный, секретарь ЦК ОКП



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