Коммерческая застройка территории завода Хруничева пройдёт под эгидой "Звёздного городка"

"С правительством Москвы в сентябре мы проведем большое совместное мероприятие, где будем рассматривать вопрос о сохранении территории московского завода Центра Хруничева. Здесь будет новый Звездный городок", — сказал Д.Рогозин.

По его словам, туда предлагается перевести конструкторские коллективы московских предприятий Роскосмоса, насчитывающие около 35 тыс. сотрудников. Д.Рогозин отметил, что на территории завода будет создан космический производственно-образовательный кластер.

"Эта территория будет рассматриваться для создания инженерного центра, здесь же появится магистратура, космический факультет. Средства для освоения этой территории будут взыскиваться Роскосмосом", — сказал Д.Рогозин.

В реконструкции территории для создания такого центра могут участвовать столичные власти. Планируется привлечь архитекторов, чтобы они спроектировали современные сооружения. Глава Роскосмоса не исключил, что могут привлекаться и коммерческие банки.

Д.Рогозин подчеркнул, что о банкротстве Центра им. Хруничева "не может быть и речи".

"Принципиальная позиция президента — производство сохранить, землю московского завода для погашения задолженности не использовать", — сказал Д.Рогозин.

В Роскосмосе рассчитывают, что государство поможет предприятию с реструктуризацией долгов.

"Исходя из решения президента, мы рассчитываем, что средства на погашение задолженностей по кредитам может выделить государство", — сказал он.

По словам Д.Рогозина, план реструктуризации должен быть принят в текущем бюджетном периоде. При этом форма погашения задолженности будет определена позднее.

- Крайне любопытно, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - откуда возьмутся средства у нищего правительства Медведева, которое только что вгрохало миллиарды в бессмысленный, проигрышный и одноразовый мундиаль и теперь не знает, на что реализовывать указы 6-летней давности? и у Путина откуда возьмутся средства - не из личных же 7 миллионов, которые он официально зарабатывает, он будет гасить долги предприятия? И "кошельки" вроде Усманова помогут вряд ли, сами вынуждены ужиматься, продавать дольки в английских футбольных клубах... вот это и указывает на то, что приоритетно правящему классу - английский футбол, мундиаль, но никак не такие гиганты советской наукоёмкой индустрии, как центр Хруничева, - поболтают, попиарятся, и начнут под эгидой "Звёздного городка" (играет хомяк-спецназовец путинский на советской ностальгии, не стыдится) землицу отдавать под застройку (Рогозин не зря помянул банки, не поддержкой же науки они займутся - им прибыль давай, процентов 200), ну, как это уже сделали на территории ЗИЛа, официально элитные лофты и апартаменты, ледовая арена ВТБ (много говорит об успехе привлечения банков к дизайнерскому "освоению" заводских территорий) располагаются в "технопарке", но это парк лишь воспоминаний об автогиганте, так что рабочим завода балаболу Рогозину тут верить не стоит вовсе, не стоит расслабляться, а вот подумать о рабочем контроле стоит: дендустриализация это государственная программа, и она не остановится ни перед чем, кроме твёрого и сплочённого, боевого коллектива.

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