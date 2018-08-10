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Московский листок

Гражданский гнев на слушании дела "Нового величия" будет оформлен в новое неповиновение

Опубликовано 10.08.2018 в разделе комментариев 0

фемида полицейщина
Гражданский гнев на слушании дела "Нового величия" будет оформлен в новое неповиновение

Судебные приставы Дорогомиловского районного суда Москвы составили протоколы на слушателей заседания по продлению ареста Анны Павликовой, проходящей по делу "Нового величия". 

О произошедшем в суде "ОВД-Инфо" рассказала присутствовавшая на заседании Ирина Яценко. По ее словам, вначале приставы попытались составить протокол на мужчину, который якобы незаконно вел видеосъемку. Другие слушатели стали препятствовать этому, в итоге протоколы составили на четверых. 

Слушателей Олега Еланчика, Стефанию Ветрову, Игоря Макаршина, Евгения Антохина обвинили по части 2 статьи 17.3 КоАП (неисполнение распоряжения судебного пристава). За это предусмотрен штраф до тысячи рублей. 

На Ветрову протокол составили из-за видеосъемки в суде, а на Антохина - из-за того, что он пытался оказать юридическую поддержку Ветровой. В документе указано, что мужчина препятствовал составлению административного протокола. 

Дорогомиловский районный суд 9 августа продлил до 13 сентября арест Анны Павликовой, обвиняемой по делу "Нового величия". Перед началом заседания к зданию суда пришли более 100 человек, в зал смогли вместиться далеко не все. Судья Юлия Рудакова запретила видеосъемку. 

Путин не может вмешаться в дело "Нового величия": это будет противозаконно 

Администрация президента РФ держит на контроле ситуацию, связанную с фигурантами дела "Нового величия", но глава государства не может в нее вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 августа. 

"Обращение было, на контроле держит. Но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак", - цитирует Пескова "Интерфакс". 

"Об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих каких-то суждений. Это противоречит действующему законодательству", - пояснил пресс-секретарь. 

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов ранее заявил агентству, что считает неоправданным содержание Анны Павликовой и Марии Дубовик под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья. По мнению главы СПЧ, в данном случае вполне можно было бы ограничиться домашним арестом. 

"Я встречался с обеими девушками в СИЗО и могу утверждать, что они совершенно не пытаются что-то скрыть от следствия. Насколько я понимаю, там и скрывать нечего", - пояснил Федотов. 

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие", в том числе Дубовик и Павликову. Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. 

У Павликовой за время нахождения в СИЗО сильно ухудшилось здоровье, в подобной ситуации находится и Дубовик. Однако ФСИН считает их состояние удовлетворительным. 

Ранее матери двух девушек записали видеообращение к президенту, в котором призвали прекратить преследование своих дочерей.

Напомним, 26 июля Мосгорсуд оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову — до 13 августа. Павликова — самая молодая фигурантка дела «Нового величия»: вместе с другими молодыми людьми ее обвиняют в попытке создания экстремистского сообщества для свержения конституционного строя. «Новое величие» выросло из кружка по интересам, собиравшегося в «Макдоналдсе»; человек, который предложил превратить его в политическое движение и написал устав этого движения, судя по всему, был полицейским провокатором.

На момент ареста Павликова была несовершеннолетней, работала в ветеринарной клинике и собиралась поступать в университет. Ее родственники рассказывали о крайне жестких мерах, примененных полицией при обыске. Из-за того, что девушка провела несколько часов в неотапливаемом автозаке, у нее начались проблемы со здоровьем. Поддержать Павликову на заседании суда, где рассматривалась жалоба на ее арест, собирались сотни людей, но в комнате для заседаний было только 20 мест. 

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Анну Павликову, обвиняемую по делу "Нового величия", оставили в камере с 46-ю заключёнными



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