Вадим Кумин: Мы должны сломать хребет этой мафии

Московская администрация придумала новые провокации против мирных собраний москвичей по самым важным вопросам: префектуры не согласовывают митинги, а на месте возможных встреч граждан с депутатами и кандидатом в мэры устраивают детские праздники с оглушающей музыкой. Дети стали прикрытием произвола, творящегося в городе. Именно такая ситуация сложилась вечером 9 августа у памятника героям Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мневники. Громыхающая музыка, три полицейских автобуса и угрозы полиции задержать не нарушающих закон москвичей – с этим столкнулись жители района, которые пришли на встречу с кандидатом в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадимом Куминым и его доверенными лицами. Отметим, что перед этим Префектура СЗАО по надуманным основаниям отказалась согласовать митинг по проблемам района Хорошево-Мневники, видимо чиновникам очень неприятно слушать критику в свой адрес.

Несмотря на обстановку, приближенную к боевой, и задержание двух активистов (их продержали в полицейском автобусе больше часа и только потом освободили) граждане все же провели встречу. Депутат Совета Депутатов МО Хорошёво-Мневники Вячеслав Бородулин рассказал, что властями Москвы осуществляется изъятие земель, которые ранее (еще в советское время) передавались жителям под автостоянки и гаражи. Власти Москвы не заключают договора аренды земельных участков или разрывают истекающие по срокам договоры. Достойные компенсации владельцам сносимых гаражей практически не предоставляются, либо их размер не соответствует реальной стоимости, на месте бывших гаражей планируется строительство коммерческих объектов. Сейчас под угрозой сноса в Хорошево-Мневники находится около 3 000 гаражей. «И это беспредел, это изъятие собственности, которое граничит с реальными преступлениями», — отметил Вячеслав Бородулин.

Житель 75-го квартала района Хорошёво-Мневники Ирина Мигунова обратила внимание участников встречи на то, что в результате массового ведения строительных работ здания существующей жилой инфраструктуры покрылись трещинами, поэтому необходима срочная жилищная инспекция. Она передала обращение к депутатам фракции КПРФ в Мосгордуме, по которому в ближайшее время будут направлены запросы.

Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин внимательно выслушал выступающих и рассказал участникам собрания о своей предвыборной программе и возможностях оказания со стороны депутатов-коммунистов срочной помощи по наболевшим вопросам. «Мы столкнулись в Москве с реальной мафией, которая действует в интересах крупного строительного бизнеса. И мы должны сломать хребет этой мафии», — сказал Вадим Кумин.

Доверенное лицо кандидата на пост мэра Москвы, координатор Левого Фронта и МосСовета Сергей Удальцов предложил москвичам принять активное участие в конференции по проблемам градостроительства и ЖКХ, которая состоится в субботу 11 августа. «Только сплотившись, мы одержим победу в этой неравной схватке с московской коррупцией», — резюмировал Удальцов.

Депутат Мосгордумы Николай Зубрилин и лидер женского движения «Надежда России» Нина Останина подробно рассказали о ситуации в московском градостроительном комплексе и призвали москвичей 9 сентября проголосовать против строительной мафии, за перемены в московской градостроительной политике, для чего необходимо поддержать единственного оппозиционного кандидата Вадима Кумина.

Прошедший 9 августа сход жителей Хорошево-Мневники показал готовность коммунистов, людей левых взглядов, правозащитников, просто москвичей, защищающих свой город, собраться и активно обсудить наболевшие вопросы даже в экстремальных условиях, при угрозах и под надзором полиции. Наша борьба продолжается!

От редакции: Учитывая нарастающий характер не только локальных московских проблем, создаваемых капиталом, но и федеральный многотысячный накал борьбы труда с капиталом (а пенсионная реформа - именно такая арена, на которой высвечивается чудовищная деиндустриализация и деквалификация, спровоцированная за годы путинского правления), можно прогнозировать незатухающее по политическому накалу, продлевающееся в осень, жаркое лето. Давно такого не было: прошлогодние выборы мундепов рядом не встанут. Очевидно, что и 2 сентября акция из узкопенсионной станет бессрочной и общемосковской, так что подзабывшийся с нулевых лозунг "Советы всех районов Москвы, объединяйтесь!" может начать реализовываться как параллельная власть, и второе сентября прирастёт неделей протестов, а голосовать 9-го против Собянина москвичи будут не только на избирательных участках...

Д.Ч.

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