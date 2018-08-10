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Московский листок

Анкедот дня: в Московской еврейской общине обнаружили антисемитскую литературу

Опубликовано 10.08.2018 в разделе комментариев 0

москва ссср экстремизм евреи ликбез
Анкедот дня: в Московской еврейской общине обнаружили антисемитскую литературу

Столичные стражи порядка провели обыск в Московской еврейской религиозной общине в рамках доследственной проверки, начатой в отношении лидера еврейского движения "Шахар" Александра Каргина. В рамках следственных действий у него нашли антисемитские материалы. 

"Сегодня сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве пришли в офис. В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет", - сказал "Интерфаксу" в пятницу адвокат Каргина Игорь Зубер. 

Сам общественный деятель пояснил на своей страничке в Facebook, что обыск проводился в здании Хоральной синагоги. "Шаббат у меня не задался с самого утра. Позвонили из Хоральной синагоги и сказали, что туда пришла полиция и просят меня приехать. По приезду выяснилось, что будет происходить обследование помещения в котором я бываю. Вроде как, поступила оперативная информация, что я, мол, занимаюсь экстремистской деятельностью", - написал Каргин. 

По словам лидера движения "Шахар", к моменту его появления в помещении "на видном месте красовалась стопочка книг и распечатанный листок". "Почти вся литература была националистической (в очень плохом смысле), а зачастую и просто антисемитской направленности. Книги а-ля "Катехизис православного человека" и "Окончательное решение еврейского вопроса" якобы хранились у меня! У еврейского деятеля! Ну, вы поняли", - добавил Каргин. Он также опубликовал фотографию с найденными книгами. 

Адвокат пояснил, что проверка была начата после того, как в правоохранительные органы было подано заявление на Каргина. "Как указано в тексте распоряжения на проведение оперативного мероприятия, правоохранители проводят проверку на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку", - пояснил защитник. 

По его словам, Каргин вызван в полицию на следующей неделе для дачи объяснений. 

Каргина в полицейских материалах называют "представителем в России правящего в Израиле движения (партии) Ликуд". Некоторые считают произошедшее с ним примером того, как в РФ продолжает раскручиваться маховик репрессий.

"Фиксируйте повышение градуса накала репрессий - чекисты окончательно сбрендили, - написал на своей страничке в Facebook Антон Громов. - Они уже не боятся даже таких наездов на влиятельные этнокультурные общины, имеющие поддержку у международного сообщества. Важный маркер. Не боятся вопиющего дипломатического скандала, который может за этим последовать. Страшно подумать, что будет при таком подходе с рядовыми гражданами России, не имеющими изначально поддержки сплоченной силы за своей спиной. Не хотелось бы повторять банальности про 37-год, но тут все по большевистской предвоенной классике".

От редакции: Любопытно, какие имеются у Громова и Каргина как у еврея претензии к "большевистской предвоенной классике"? К НКВД, в котором достаточно широко был представлен "еврейский вопрос"? Имеет ли Каргин какие-то национальные претензии и к товарищу Сталину, благодаря которому было создано государство Израиль?.. И ведь если таких азов сей ироничный гражданин не то, что не знает, а видимо знать не желает, напрочь игнорирует, то вполне возможно, что с помощью той самой "подброшенной" литературы он и проводил ликбез (чёрт, снова большевистишэ аббревиатурэн - "коммисарэн унд юдэн"...). В конце концов, должен же бедный еврей знать, как ему противостоять великодержавному шовинизму (ох и азохей вей, опять "большевистская классика"!), православному фундаментализму и т.д. Религиозные противоположности (на самом деле, просто разные оттенки одного и того же социального регресса - религиозно-национально сепарирующего советский народ) - притягиваются...

Д.Ч.



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