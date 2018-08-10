Очередной миллиардер попался на наркотиках

В США задержали миллиардера и одного из основателей технологической компании Broadcom Генри Николаса III. В его комнате в гостинице Лас-Вегаса правоохранительные органы обнаружили наркотики, пишет Fox News.

Вместе с миллиардером задержали его подругу Эшли Фарго, бывшую жену сына основателя банка Wells Fargo. Фарго и Николаса обвиняют в перевозке наркотиков. После ареста их выпустили под залог.

Николас позвонил в службу безопасности гостиницы "Encore" в Лас-Вегасе после того, как не смог открыть дверь в свою комнату в отеле. Полиция обнаружила в комнате Фарго, которая находилась без сознания. В комнате также обнаружили контейнеры с марихуаной, героином, кокаином, метамфетамином и экстази. Ранее Николас был фигурантом дел о мошенничестве с ценными бумагами и распространении наркотиков, однако следствие сняло с него обвинения.

В декабре позапрошлого года итальянская полиция арестовала представителя старинного дворянского рода по обвинению в выращивании конопли на территории своего замка в городе Санта-Маринелла. 33-летний князь Андреа Одескальки выращивал 35 кустов конопли в теплице, оборудованной в одном из помещений замка. Полиция во время обыска также обнаружила 114 граммов марихуаны и семь граммов гашиша. Мужчине было предъявлено обвинение в хранении и изготовлении наркотических веществ с целью их сбыта. Он был помещен под домашний арест до суда.

А в июле 2012 года состоялся суд над проживающим в Великобритании шведским миллиардером Хансом-Кристианом Раузингом. Против миллиардера были выдвинуты обвинения в препятствовании захоронению тела жены, которое не менее недели находилось в доме супругов, завернутое в пластиковые мешки для мусора. Согласно версии полиции, Ева Раузинг могла скончаться в результате передозировки наркотиков, которые оба супруга употребляли на протяжении многих лет. Незадолго до смерти она вернулась в Лондон из США, где проходила лечение от наркомании, и, по словам родственников, хотела уговорить мужа продолжить терапию вместе.

- Почитаешь такую светскую хронику, - размышляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и не понимаешь, с какого жиру бесятся эти господа, какие-то кустики конопли у себя высаживают, не дают захоранивать напичканные наркотой тела свои, и всё это на фоне их сверхдостатка, сверхпотребления, то есть явного избытка средств к существованию, в то время, как в Африке целые "мусорные города", тысячи бедняков перерабатывают по-варварски обломки копьютеров из этого, "первого мира", чтобы добыть из них цветные металлы и сдать на рынок (на задворках которого в грязных хижинах они и живут), и только этим добывают себе и семьям скудные средства на пропитание, живут в экологически невыносимой обстановке... "Золотой миллиард", одна шестая часть человечества - это всё сплошь такие вот "торчки", сперва бешено зарабатывающие деньги, а потом не знающие на что их потратить, так и умирающие от передозировок роскошью? Тогда что же мешает эту одну шестую остальным миллиардам приучить к порядку и делиться так, чтобы подавляющее большинство человечества имело средства для саморазвития: учебники, здравоохранение, вузы, транспорт, научные перспективы применения своего разума, возможность изобретать для общества всё новые инфраструктурные гаранты социального равенства?..