Общество досуга

Как видели его в СССР времен «бури и натиска»?

Сегодня все хватаются за голову: куда девать людей после всеобщей роботизации? Спокойно: в СССР об этом думали еще шестьдесят лет назад. Обратимся к одной из моих любимых научно-фантастических книг – к «Рождению Шестого океана» Георгия Гуревича (1960 г.). Мозги у наших ближайших предков работали хорошо.

ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

«Валентин проснулся окончательно, даже на локте приподнялся, чтобы слышать лучше.

«Еще на XXI съезде нашей партии, — говорил Ахтубин, — была выдвинута программа сокращения рабочего дня. Программа эта, как вы знаете, выполнена и даже перевыполнена. Уже сейчас у нас два выходных дня в неделю. Успехи строителей, успехи энергетиков, в частности новые электростанции — приливная, вулканическая, атомные, — новая передача без проводов, создали в стране такое изобилие энергии, так подняли производительность труда, что вновь поставлен вопрос о дальнейшем сокращении рабочего дня. Вот в связи с этим я и хотел поделиться с вами, дорогие сограждане, некоторыми мыслями о досуге.

Именно о досуге, не об отдыхе. И при восьмичасовом рабочем дне вы отдыхали достаточно. Затем, сверх отдыха, мы получили и досуг. Что же такое досуг? Это не безделье, не ленивое полеживание на кушетке, не болтовня с гостями и даже не хозяйственные заботы. Забот хозяйственных и семейных у нас становится все меньше. Их берут на себя ясли, детские сады, школы-интернаты, столовые, прачечные и т. д. Мы понимаем досуг как заботу о здоровье и культуре.

Забота о здоровье! Это прежде всего спорт. Спортивные общества обещают нам, что в каждом городском квартале и в каждом селе будет свой стадион. Каждый человек ежедневно час-полтора должен проводить на стадионе.

Итак, часов в семь вечера, побыв на свежем воздухе, отдохнувшие, полные сил, энергичные люди возвращаются домой. На что они употребят вечер?

Многие —на учение. Для них организована сеть вечерних, заочных и телевизионных школ, техникумов и институтов.

Многие — на искусство. Для них организованы самодеятельные кружки — литературные, драматические, художественные с любительскими выставками, театрами, киностудиями, журналами. Берегитесь, профессионалы! Вам угрожают могучие соперники, сильные числом и знающие жизнь. Ведь они будут не только изображать работу, но и работать ежедневно. Им не понадобятся командировки для изучения жизни.

И наконец пришла пора позаботиться о «болельщика» науки, о тех, кто прилежно читает научно-популярные журналы и собирает вырезки о последних достижениях, кто сам не сумел стать специалистом, но сохранил интересы своей юности или заинтересовался, будучи зрелым, новой отраслью; о тех, кого волнуют чужие дела и чужие проблемы; о «сверчках», не усидевших на своем шестке.

Для них создается Добровольное общество содействия науке... »

Какая-то женщина за стенкой захлопала:

— Как хорошо! Я так мечтала стать микробиологом, и не получилось — по конкурсу не прошла.

— Пустая затея! — возразил ворчливый старческий голос. —Ничего не сделают дилетанты без знаний, без сложного оборудования. Прошли времена Коперника и Гершеля, когда любитель мог что-нибудь открыть стоящее.

А энтузиаст цветоводства заявил с горячностью:

— Нет, не говорите, мы всегда привлекали любителей. На цветы надо глядеть миллионами глаз. А теперь каждый может посадить клумбу у себя под окошком. У соседа растут хорошо, у меня хуже. Почему? Так и познаются законы природы…»

Довольно последовательный взгляд на общество, где энергии – полно, где прежний нетворческий труд роботизирован. Но – с идеалистическим взглядом на природу основной массы людей. Однако рациональное зерно в этом есть. Другое дело, что чиновники, правившие СССР, не могли обеспечить такого прорывного развития – без оглядки на Запад. Тотально обобществленная, жестко регламентированная, негибкая экономика Советского Союза на практике (личный опыт Максима Калашникова) оказалась более косной и сопротивляющейся инновациям, нежели смешанная (уже не чисто капиталистическая) экономика Запада. И тех времен, и нынешних.

Но интеллектуальный поиск шел.

ПЛОВДИВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

СССР не дал четкого и внятного ответа на вызов роботизации, хотя советские интеллектуалы отлично видели опасность массовой праздности. Только в социалистической Болгарии (она до 1989 года называлась НРБ), с 1979 г. пытливая молодежь предприняла смелый опыт. Она решила смоделировать жизнь в мире, где человеческий труд полностью вытеснен роботами. Максима Калашникова сей пример очень впечатлил еще в 1984-м. Именно тогда я и прочел о нем в книге В.Бусленко «Наш коллега – робот».

«…В Болгарии, в городе Пловдиве, существует молодежный клуб "Прогностики и фантастики-2001".

…Юноши и девушки из клуба "2001" убеждены, что XX столетие останется в памяти человечества как век специализации, ибо в грядущем не будет места так называемым узким специалистам. Сегодня мы еще восхищаемся, скажем, хорошим инженером за его профессиональные качества, часто не задумываясь об остальных плюсах и минусах. Завтра же такое станет немыслимым. Общество все более нуждается в гармоничных личностях, ведь люди создаются обществом, а оно, в свою очередь, создается людьми. Недаром девиз пловдивского клуба гласит: "Гармоничная личность - основа гармоничного общества!"

Клуб вот уже несколько лет ведет "Эксперимент-2001". Этот эксперимент - необычный турнир: юноши и девушки гоняют на велосипедах, плавают наперегонки, состязаются на легкоатлетических дорожках, увлеченно играют в футбол, баскетбол, теннис, шахматы, собирают разрезанные на мелкие кусочки фотографии, столярничают, оценивают свой глазомер (определяют вес и расстояние на глаз). Наконец, каждый пишет реферат на одну из сорока предложенных тем, взятых из самых различных областей знаний! Такое многоборье, несомненно, весьма удивило бы стороннего наблюдателя, но, как заявляет председатель клуба, здесь таких нет, ибо именно в их отсутствии и заключается суть эксперимента.

Это не показные соревнования перед публикой, а просто конец недели, проведенный "в духе будущего" интенсивно и разнообразно. Два дня, на протяжении которых человек проверяет себя, пробует свои силы в различных областях, открывает для себя радость гармоничного развития личности. Найти путь к воспитанию такой личности - вот в чем идея эксперимента…»

Глава клуба, Николай Близнаков, в 1982-м рассказывал, что когда «материальные блага начнут производиться при минимальном участии человека, его общественная ценность будет определяться не профессиональным мастерством, а другими качествами - силой творческого воображения и мощью творческого мышления, всесторонней образованностью и безграничной любознательностью, душевным богатством и духовными интересами, вниманием и чуткостью к людям, способностью к общению... Да почему бы и не физической красотой? Сегодня мы еще восхищаемся, скажем, хорошим инженером за его профессиональные качества, нисколько не задумываясь об остальных "плюсах" и "минусах". Завтра такое станет немыслимым. Общество все больше нуждается в гармоничных личностях: люди создаются обществом, а оно, в свою очередь, создается людьми…»

Да, в те времена Болгария не была такой нищей аграрно-сырьевой провинцией ЕС, какой она стала сейчас (вернувшись к своему досоветскому статусу), а одним из мировых центров производства персональных компьютеров «Правец». Клуб и эксперимент погибли в 1989-м…

Но каким он был захватывающим, елки-палки!

Одно неясно: как побудить людей жить именно так? Как спасти их от впадения в отупляющую праздность и психопатологии? Ведь нынешний человек порочен и несовершенен. То, что он получит даром, цениться им не будет. Мы это хорошо помним по истории Советского Союза. Помню я пустые спортзалы и библиотеку в профсоюзном пансионате конца 80-х. Зато – пьянки в номерах.

Как решить проблему и сохранить Человека, побудив его расти до звезд? В сверхчеловека, в новую расу радостных и сильных великанов? В человека богоподобного? А не в глупый придаток к глупым соцсетям? И почему мечты Георгия Гуревича так и остались мечтами? А СССР пал добычей отвратительных обывателей? И что было порочного в нашем варианте социализма?

Поговорим об этом дальше. Одно ясно: еще в Советском Союзе нужна была положительная сегрегация, позитивная евгеника. Надо было отделять людей нового типа (творцов) от «ветхих людей», обывателей. Создавая для неоантропов, будущей расы сверхчеловеков, целые анклавы, открытые для «свежей крови». Браки умных и творческих мужчин и женщин дали бы крайне умное и энергичное потомство, новую расу русских сверхлюдей…

Кое-что по теме:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3240816.html

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3240982.html