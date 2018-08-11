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Московский листок

Греция больше не дружественная страна

Опубликовано 11.08.2018 в разделе комментариев 1

рф мид посол
Греция больше не дружественная страна

Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас.

МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами России на высылку российских дипломатов. Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет.

По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. Афины назвали ответные меры Москвы "произвольными и мстительными".

***

Ну это скверно, что Россия в очередной раз теряет Грецию - за 190 лет эта страна не раз переходила в стан врагов кремля. В конце концов, Греция в свое время вступила в НАТО, то есть даже формально сделалась товарищем Турции по оружию. 

Но к успехам МИД РФ это ухудшение отношений с Грецией, конечно, отнести трудно.

На взаимоотношениях греков и русских, конечно, это навряд ли сильно отразится - как были они в целом доброжелательными, так и останутся... Хотя недавнее нападение болельщиков греческого клуба на российских журналистов, и особенно сдержанную реакцию как греческой полиции, так и УЕФА, случайностью назвать тоже язык не поворачивается. Кто-то очень старается...

А вот в МИДе российском стараются?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Как у наших у ворот - всюдуе-ба-ныеврот! Европеец евро-пейца Прям на улице таво...
!!!!TOTJATOTBOGTRIRAZAQ!!!&&& написал 11.08.2018 00:27
"Ну это скверно, что Россия в очередной раз теряет Грецию - за 190 лет эта страна не раз переходила в стан врагов кремля. В конце концов, Греция в свое время вступила в НАТО, то есть даже формально сделалась товарищем Турции по оружию. "
- Шантрапа там, а не греки! Те, древние греки были свободными рабовладельцами и таки - бандитами - друг дружку таки поубивали - как сейчас Помню - то таки да...
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