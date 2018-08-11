Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Казахстане единственный в Центральной Азии сертифицированный учебный центр НАТО

Опубликовано 11.08.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев астана
В Казахстане единственный в Центральной Азии сертифицированный учебный центр НАТО

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Казахстанский миротворческий батальон «КАЗБАТ» принимает участие в тактико-специальном миротворческом учении «Степной орел-2018», которое в эти дни стартует на полигоне «МакКрейди» штата Южная Каролина в Соединенных Штатах Америки. Естественно военное сближение Казахстана с США маскируется под «миротворческую мишуру» для обмана легковерных.

«Военнослужащие Великобритании, Казахстана, США, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают вопросы по организации управления подразделениями, взаимодействия международных контингентов, а также по проведению штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах», – говорится в официальном сообщении казахстанского правительства.

Учение «Степной орел» проводится ежегодно, начиная с 2003 года, а с 2012 года проходит в рамках программы «Партнерство во имя мира». На учение традиционно привлекаются международные эксперты и военные наблюдатели, а также военно-дипломатический корпус стран НАТО и США. Учение продлится до 23 августа текущего года.

До этого ежегодно учения проходили на территории Казахстана в которых участвовало около 1.500 военнослужащих Казахстана, а также значительное количество американских военных советников и специалистов. Помимо этого, в США проходят обучение по специальным программам казахстанские офицеры разных родов войск.

Этим военное сотрудничество не ограничивается. Так в РК уже давно сформирована бригада морской пехоты, оснащенная американским вооружением и принявшая участие в подавлении забастовки нефтяников в Жанаозене в декабре 2011 года.

В 2016-м году в Алматы была отрыта американская лаборатория якобы для переработки особо опасных патогенов, оставшихся от советской военно-биологической программы. Помимо Казахстана такие лаборатории расположены в Армении, Грузии, Азербайджане, Украине (несколько), Кыргызстане и Молдове.

Казахстанская лаборатория обошлась Пентагону США в 130 миллионов долларов и находится под управлением министерства обороны США. Российские власти в лице министра иностранных дел РФ Лаврова выразили в июне этого года озабоченность по этому поводу и потребовали дать доступ к работе данных лабораторий.

Но это еще не всё! С 2008 года на базе военного института сухопутных войск учебный центр НАТО «Каз Цент». То есть в Казахстане единственный в Центральной Азии сертифицированный учебный центр НАТО. Об этом мало знают и в самом Казахстане.

Удивительно, что у Казахстана с Россией единая система ПВО и в тоже время сотрудники спецслужб НАТО и США спокойно разгуливают по стране, проводя разведку полигонов и военных объектов.

Последней точкой стало подписание соглашение о военном сотрудничестве на 2018-2021 годы, где предполагается строительство военной базы в Мангистауской области. Не зря на сайте посольства Казахстана в США есть упоминание в программе военного сотрудничества о развитии американской военной инфраструктуры в Каспийском регионе.

Первым этапом стало ратификация казахстанским парламентом в конце марта соглашения о предоставлении американским военным якобы для транспортировки грузов в Афганистан портов Актау и Курык на Каспии.

Нужны ли еще какие-либо доказательства полной переориентации казахстанской верхушки на США?

В этой ситуации мы должны развивать кампанию с требованиями «Стоп НАТО!», «Нет американским базам на Каспии!», «Закрыть военную биологическую лабораторию США в Алматы!», «Ликвидировать ядерный могильник и центр низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске!».



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска
Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска
11.08.2018
Вадим Кумин: Мы должны сломать хребет этой мафии
Вадим Кумин: Мы должны сломать хребет этой мафии
10.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска (0)
В Казахстане единственный в Центральной Азии сертифицированный учебный центр НАТО (0)
Общество досуга (1)
Греция больше не дружественная страна (1)
Очередной миллиардер попался на наркотиках (0)
Анекдот дня: в Московской еврейской общине обнаружили антисемитскую литературу (2)
Вадим Кумин: Мы должны сломать хребет этой мафии (4)
Гражданский гнев на слушании дела "Нового величия" будет оформлен в новое неповиновение (3)
Коммерческая застройка территории завода Хруничева пройдёт под эгидой "Звёздного городка" (0)
Для реализации лишь одного указа Путина спустя 6 лет потребуется прошерстить закрома заводов (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Иду, смoтрю - трахаются. Пригляделся - ебутся!
Дарья Митина Дарья Митина: На кого обменяют самого опасного Ильича в мире - на шпионов или французских десантников?
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Знание, доверие, вера.
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Уровень спортивной журналистики в России - очень низкий
Дарья Митина Дарья Митина: Как стать оперной дивой за две недели?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss