В Казахстане единственный в Центральной Азии сертифицированный учебный центр НАТО

Казахстанский миротворческий батальон «КАЗБАТ» принимает участие в тактико-специальном миротворческом учении «Степной орел-2018», которое в эти дни стартует на полигоне «МакКрейди» штата Южная Каролина в Соединенных Штатах Америки. Естественно военное сближение Казахстана с США маскируется под «миротворческую мишуру» для обмана легковерных.

«Военнослужащие Великобритании, Казахстана, США, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают вопросы по организации управления подразделениями, взаимодействия международных контингентов, а также по проведению штабных процедур, применяемых в многонациональных штабах», – говорится в официальном сообщении казахстанского правительства.

Учение «Степной орел» проводится ежегодно, начиная с 2003 года, а с 2012 года проходит в рамках программы «Партнерство во имя мира». На учение традиционно привлекаются международные эксперты и военные наблюдатели, а также военно-дипломатический корпус стран НАТО и США. Учение продлится до 23 августа текущего года.

До этого ежегодно учения проходили на территории Казахстана в которых участвовало около 1.500 военнослужащих Казахстана, а также значительное количество американских военных советников и специалистов. Помимо этого, в США проходят обучение по специальным программам казахстанские офицеры разных родов войск.

Этим военное сотрудничество не ограничивается. Так в РК уже давно сформирована бригада морской пехоты, оснащенная американским вооружением и принявшая участие в подавлении забастовки нефтяников в Жанаозене в декабре 2011 года.

В 2016-м году в Алматы была отрыта американская лаборатория якобы для переработки особо опасных патогенов, оставшихся от советской военно-биологической программы. Помимо Казахстана такие лаборатории расположены в Армении, Грузии, Азербайджане, Украине (несколько), Кыргызстане и Молдове.

Казахстанская лаборатория обошлась Пентагону США в 130 миллионов долларов и находится под управлением министерства обороны США. Российские власти в лице министра иностранных дел РФ Лаврова выразили в июне этого года озабоченность по этому поводу и потребовали дать доступ к работе данных лабораторий.

Но это еще не всё! С 2008 года на базе военного института сухопутных войск учебный центр НАТО «Каз Цент». То есть в Казахстане единственный в Центральной Азии сертифицированный учебный центр НАТО. Об этом мало знают и в самом Казахстане.

Удивительно, что у Казахстана с Россией единая система ПВО и в тоже время сотрудники спецслужб НАТО и США спокойно разгуливают по стране, проводя разведку полигонов и военных объектов.

Последней точкой стало подписание соглашение о военном сотрудничестве на 2018-2021 годы, где предполагается строительство военной базы в Мангистауской области. Не зря на сайте посольства Казахстана в США есть упоминание в программе военного сотрудничества о развитии американской военной инфраструктуры в Каспийском регионе.

Первым этапом стало ратификация казахстанским парламентом в конце марта соглашения о предоставлении американским военным якобы для транспортировки грузов в Афганистан портов Актау и Курык на Каспии.

Нужны ли еще какие-либо доказательства полной переориентации казахстанской верхушки на США?

В этой ситуации мы должны развивать кампанию с требованиями «Стоп НАТО!», «Нет американским базам на Каспии!», «Закрыть военную биологическую лабораторию США в Алматы!», «Ликвидировать ядерный могильник и центр низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске!».