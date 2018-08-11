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Московский листок

Губернатор Воробьёв драпанул из Воскресенска

Опубликовано 11.08.2018 в разделе комментариев 1

регионы едро позор подмосковье воробьёв мусор

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сбежал от жителей Воскресенска, задававших ему неудобные вопросы. Это произошло во время его визита в город для осмотра местной больницы. При выходе из учреждения его обступила толпа из нескольких десятков граждан, которые просили его остановиться, чтобы поговорить о планируемом строительстве в городе мусоросжигательного завода.

«По каналу "Россия" показывали, что там, где строится мусоросжигательный завод, люди не живут!» — выкрикнул губернатору один из жителей.

В ответ Воробьев коротко ответил: «Неправда!», сел в автомобиль и спешно уехал. Вслед ему неслись крики «Позор!». Сцена была заснята интернет-каналом «Дижур-TV».

в марте в подмосковном Волоколамске произошел народный сход после того, как испарениями местной свалки отравились более 50 школьников. 

Митингующие требовали закрыть полигон «Ядрово», вызвать войска радиационной, химической и биологической защиты для утилизации свалки, отправить в отставку губернатора Воробьёва, убрать нового главу «вахтовика» Вихарева, обеспечить подвоз бесплатной чистой воды взамен отравленной волоколамской. Губернатор Андрей Воробьев, приехавший тогда на встречу с протестующими, так же был вынужден ретироваться. 

Воробьев также является кандидатом в губернаторы Подмосковья, желая переизбраться на следующий срок. Выборы пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

Напомним, и на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области неспокойно: где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ. 

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев.

Волоколамский Telegram-канал "На Ламе" опубликовал видео дырок в мембране, отметив, что они были сделаны "кем-то специально".  

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Всего комментариев к статье: 1
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старик Воробьянинов обнаглел совершенно-явный русофоб
Леон написал 11.08.2018 01:10
то,что он не справляется с работой,это очевидно.
Ему в жэке отделом руководить-может и справится.Хотя...
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