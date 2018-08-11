13 августа Мосгорсуд будет подтирать за Хамсудом

Только что стала известна дата суда по апелляции на продление ареста Петра Милосердова.

Заседание Мосгорсуда состоится в понедельник, 13 августа, 10:15.

Стало известно только что и — совершенно случайно. Адвокаты зашли в Хамовнический суд, который продлевал арест, чтобы снять копии с материалов дела. А им сказали, что дело уже отправлено в Мосгорсуд. И показали адвокатам отметку, что их, адвокатов, о дате заседания известили телефонограммой. Так вот. Вечер пятницы. Суд — в понедельник. Ни телефонограммой, ни смс, ни по почте, ни по факсу, ни в фейсбуке, ни в телеграме, ни по пейджеру, ни по чего там ещё может быть, ни даже на ушко по секрету — не извещали.

Муляж

19 июля Хамовнический суд продлил 6-месячный арест Петра Милосердова ещё на два месяца — до 24 сентября. Главное требование защиты. Хамовнический суд был в принципе не вправе рассматривать вопрос о продлении ареста. Предельный срок содержания под стражей по нетяжким статьям (у Милосердова — нетяжкая) — 6 месяцев. Решение о продлении может принимать только суд федерального значения — Мосгорсуд (часть 7 ст. 109 УПК). Почему судья районного Хамовнического суда Сырова (которая Пусси Райот) приняла это к рассмотрению, совершив наигрубейшую ошибку, — это по меньшей мере вызывает недоумение. Уже одного этого нарушения достаточно, чтобы 13 августа после заседания Мосгорсуда Милосердов оказался на свободе, где он должен был оказаться ещё 24 июля.

Но если бы это было всё!

Продлив арест, Сырова таким образом удовлетворила ходатайство следователя Талаевой, ставшей уже родной для российских экстремистов. Полагать, что Талаева, набив руку на громких делах, не знала, что зашла не в тот суд, — по меньше мере, наивно.

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Далее. Талаева заявила в суде, что «в настоящее время проводится предварительное расследование, выполняются следственные и процессуальные действия». Ложь. Расследование было окончено ещё 15 июня, что зафиксировано в материалах дела, никаких следственных действий с того времени не проводилось и не планировалось. Но даже если путём подлога или введя Сырову в заблуждение (не важно) она заверила суд, что расследование ещё идёт, то в этом случае тоже определён максимальный срок содержания в СИЗО — 6 месяцев по нетяжким статьям (часть 2 ст. 109). Дальнейшее продление не допускается. Обвиняемый подлежит немедленному освобождению из-под стражи (часть 4 ст. 109 УПК). Но Сырова продлила.

Следователь Талаева представила Сыровой ходатайство о продлении содержания под стражей за 6 суток до истечения сроков ареста, а не за 7, как требует УПК (ч. 8 ст. 109). Хотя после того, как Талаева ошиблась с судом, а Сырова рассмотрела, это уже не имеет значения.

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Список статей УПК, нарушенных 19 июля в Хамовническом суде, такой, что вы плюнете и не дочитаете до конца. Поэтому сразу к последнему пункту апелляционной жалобы адвокатов. В нарушение требований главы 38 УПК РФ судья Сырова НЕ провела прений сторон и НЕ представила последнее слово обвиняемому.

Итак, посмотрим, как 13 августа Мосгорсуд будет подтирать за Талаевой и Сыровой. То, что должно быть отменено решение Хамовнического суда, однозначно. Но вот что дальше Мосгорсуд сделает с Милосердовым? Оснований для продления ареста — нет. Да и кто-то с таким требованием в Мосгорсуд должен хотя бы обратиться. Талаева — не обращалась. И все сроки, отведённые у неё для этого, давно истекли.

С 24 июля по 13 августа Милосердов сидит в СИЗО без каких-либо, хоть на сколько-нибудь законных, оснований.