От экстремизма к идиотизму

Видимо, когда во время "прямой линии" в июне текущего года президент Путин говорил о необходимости не доводить дела о преступлениях экстремистской направленности до маразма и абсурда, он подмигнул следователям и судьям. Иначе трудно объяснить, почему после поручения главы государства провести анализ правоприменительной практики 282 статьи УК число маразматических дел только выросло. Страну захлестнул вал умопомрачительных процессов за репосты и лайки в соцсетях.

Однако новость об обыске в Московской еврейской религиозной общине, проведенном сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом, вообще за гранью. У лидера еврейского движения "Шахар" Александра Каргина была найдена стопочка националистической литературы а-ля "Катехизис православного человека" и "Окончательное решение еврейского вопроса". То есть в ходе проверки на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, правоохранители обнаружили еврейского деятеля - антисемита!

Всё равно что обвинить казака, хлещущего нагайкой студентов на антикоррупционном митинге, в каминг-ауте. Или углядеть в действиях православного попа, устраивающего крестный ход против засухи, щупальца мирового сионизма. Очевидно, что стряпали дело не просто топорно, а в высшей степени безграмотно. Вытащили из запасников экстремистской литературы первые попавшиеся книги и подбросили, даже не подумав об их содержании - вероятно, все мысли были заняты предвкушением будущей премии за служебное рвение. Выставили себя полными идиотами.

Случай анекдотичный, но он наглядным образом демонстрирует, как возникают такие дела, за что сотни российских граждан получают штрафы, условные и реальные сроки заключения, как ломаются судьбы. Этих молодцев, высасывающих экстремизм из пальца, нужно разжаловать в клоуны. Или принять закон об идиотизме, в соответствии с которым лишать чинов, званий, работы за откровенную тупость и фабрикацию. Хотя вряд ли депутаты Госдумы примут подобный закон, ведь многие из них в таком случае рискуют лишиться своих кресел.

СМИ опубликовали фотографии студенток юрфака алтайского филиала РАНХиГС Битнер и Исаенко, на основании доносов которых Барнаул превратился в главный центр экстремизма. Девушки, чьи образы никак не отнести к монашеским, регулярно оскорбляются своими необычайно тонкими религиозными чувствами, рыская по страницам незнакомых людей в социальных сетях. Наткнутся на мем либо карикатуру с духовенством - и пошла строчить губерния заявления в полицию. Данное явление становится всё более распространённым, охватывает новые российские регионы, растёт количество жертв кафкианской фантазии, ставшей былью в России 21-го века. Возбуждаются уголовные дела, Росфинмониторинг вносит обвиняемых в список террористов, у людей блокируют счета, становится невозможно решить вопрос с трудоустройством. На основании ироничных, смешных картинок.

И это "страна, устремлённая в будущее"? Мне кажется, что порою руководители нашего государства густо краснеют за деяния отдельных государственных служащих, в усердии расшибающих лбы. Правда, лбы не свои - чужие. Но так как проблема стала системной, то она - жестокое свидетельство крайне низкого качества законов, регулярного игнорирования конституционных прав и и свобод граждан, безнаказанной некомпетентности или даже злонамеренности "силовиков", кастовой оторванности судейского корпуса от реальных бед обычных людей. Что, в свою очередь, говорит о последствиях отсутствия подлинной политической конкуренции и кризисе не только экономическом, но и социально-политическом, общественном, всеобщем.

... Молодые люди, сколько бы красивых слов о прогрессе не произносилось с высоких трибун и телевизионных экранов, никогда не будут чувствовать себя не только хозяевами страны, но вообще сколько-нибудь комфортно, видя, что их сверстников преследуют за безобидные (или пускай обидные) репосты, которые зачастую нельзя отличить от резкой критики власти. Власть, карающая за юмор, за какую-нибудь фотожабу, никогда не станет своей для молодёжи да и многих других категорий населения. Несомненно, что каждый подобный процесс плодит новых врагов режима. Одно непонятно. Зачем режиму столько врагов?