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Московский листок

В районе Солсбери агенты ГРУ взорвали военный завод

Опубликовано 11.08.2018 в разделе комментариев 1

В районе Солсбери агенты ГРУ взорвали военный завод

В результате взрыва на заводе военного оборудования, который находится неподалеку от британского Солсбери, погиб человек. Об этом пишет The Independent. Также, по данным газеты, еще один рабочий получил тяжелые травмы, его состояние оценивается как критическое.

После взрыва на заводе начался пожар, его тушением занимались шесть пожарных расчетов.

Отмечается, что предприятие находится вблизи британского Солсбери, где ранее произошли два инцидента с отравляющим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Завод находится примерно в пяти км от британской химлаборатории Портон-Даун.

Нет никакого сомнения, что взрыв на военном заводе организовали агенты российских спецслужб, которых два месяца назад видели в пивной в Солсбери. Одна из агентов была женщиной с длинной черной бородой, второй - мужчина в сиреневых стрингах.



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Всего комментариев к статье: 1
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это Глеб Жеглов и Володя Квачков провели рейд по тылам
у Квачкова 5 августа 70летие, написал 11.08.2018 10:34
сбежал из лагеря и отправился в англию-показать класс ГРУ,заодно слегка размяться на воле,отдохнуть,отметить Юбилей,нагадить англичанке.
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