Умер депутат от "партии власти"

Скончался депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Коровников, ему было 63 года. Коровникова избрали по 0134 избирательному округу Нижегородской области. В Госдуме седьмого созыва он входил в комитет по обороне. Коровников впервые избрался в Госдуму по списку КПРФ в 1995 году.

До этого он был сенатором от Нижегородской области, помощником председателя Счетной палаты Сергея Степашина. Он был доктором юридических наук и действительным членом Российской академии естественных наук.

В 1976 году окончил Высшее политическое училище МВД, в 1986 году — Военно-политическую академию (в это же время в академии учился Сергей Степашин), в 1993 году — Центр правовой переподготовки при Гуманитарной академии вооруженных сил. В 1995 году в Санкт-Петербургском университете МВД России защитил кандидатскую диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Социальная защита военнослужащих: теоретико-правовой аспект». Ученую степень доктора юридических наук получил в 2000 году в том же университете, защитив диссертацию на тему «Правовая и социальная защита военнослужащих: теоретико-правовое исследование».

В 1988-1990 годах был начальником политотдела войсковой части поселка Новостройка Загорского района Московской области. С 1989 года по 1991 год был Народным депутатом СССР, а в 1990 году был избран депутатом Верховного совета РСФСР от Загорского городского округа № 67, город Сергиев Посад Московской области. Входил в президиум Верховного Совета.

С февраля 2012 года возглавлял попечительский совет ОАО «Банк Западный».

Вот, казалось бы, прожил человек насыщенную жизнь, был и тем, и этим. А потом помер, хотя срока депутатского ему еще не один год и в целом жизнь удалась... А вот спросишь - кто таков? Что за политический деятель такой Коровников? Мало кто и ответит. Взглянешь на фото - нет, не припоминаю. Жил, помер, земля пухом...

А.Б.