Один из воробьёвских глав, Шестун жил явно не по заработкам, и без того миллионным

Главное следственное управление Следственного комитета России в рамках расследования уголовного дела в отношении главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий, подсчитало, что имущество чиновника явно не соответствует его официальным доходам.

"Установлено, что в период нахождения в этой должности с 2012 по 2017 год Шестун совместно со своей супругой задекларировал доход в размере не более 11,4 млн рублей, - сообщается на сайте СКР. - При этом в 2014 году совместно со своей матерью 1936 года рождения он приобрел дом и земельный участок в поселке Большевик Серпуховского района Московской области общей стоимостью более 36 млн рублей".

Также Шестун совместно с близкими родственниками владеет "парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства", добавили в ведомстве. По данным СК, общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам Шестуна в качестве должностного лица органа местного самоуправления.

В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого, следствие устанавливает источники его обогащения, сообщается в пресс-релизе.

Жена Шестуна объяснила происхождение денег

Жена арестованного главы Серпуховского района Юлия Шестун в ответ заявила журналистам, что их семейный "шикарный автопарк" состоит всего из двух машин: у мужа 10-летний Mercedes, который он купил еще в бытность предпринимателем, а у нее - 6-7 летняя Volvo, которая "на ходу разваливается", сообщает ПАСМИ. По словам супруги Шестуна, автомобили есть у ее родителей, которые занимаются предпринимателствов, но непонятно, какое отношение они имеют к делу ее супруга.

Также она объяснила, на какие средства был куплен их семейный дом, упомянутый СК: "Сделки совершались в 2013-2014 году, мы продали старый дом, в котором прожили 18 лет. Дом достаточно большой, был куплен, когда муж был предпринимателем. Средства, вырученные от продажи мы внесли за половину дома, вторую половину оплатила мама Александра Вячеславовича, которая также долгое время занималась предпринимательской деятельностью".

Ранее Юлия Шестун уже опровергла информацию СМИ о якобы принадлежащем их семье поместье стоимостью 325 млн рублей, отмечается в публикации.

7 августа стало известно, что Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Александра Шестуна: половину доли земельного участка и дома Шестуна, автомобиль Mercedes, банковский счет и зарплатную карту. При этом в суде не уточнили сумму, находящуюся на счетах Шестуна.

Супругов Шестун не допустили к выборам

Днем ранее территориальная избирательная комиссия (ТИК) Серпуховского района отказала Шестуну в регистрации кандидатом на выборах, признав все собранные за него подписи недействительными, так как подписные листы были изготовлены не из средств избирательного фонда.

Чиновник неоднократно жаловался, что администрация столичного СИЗО "Лефортово" препятствует ему в оформлении необходимых для регистрации документов, не пускает к нему нотариуса и адвокатов. На "явные нарушения" избирательных прав Шестуна указывала глава Центризбиркома Элла Памфилова и обращалась по этому поводу в Генпрокуратуру, однако это не помогло.

Несмотря на то, что Шестуну не удалось открыть избирательный счет, его представители все же сдали в ТИК подписи в его поддержку, но комиссия признала их недействительными. 30 июля Шестун объявил голодовку из-за недопуска к выборам и других нарушений.

При этом ТИК сперва зарегистрировал кандидатом на выборах супругу Шестуна, но 9 августа Серпуховской городской суд отменил ее регистрацию после повторной проверки подписей в ее подержку. Согласно материалам суда, иск об отмене регистрации подал 7 августа кандидат от Российской партии за социальную справедливость Николай Тебин. Он заявил, что у Шестун не набралось достаточного числа достоверных подписей в ее поддержку, поэтому решение ТИК о регистрации незаконно.

Председатель ТИК Александр Рабочих сообщил, что замечания к подписям обнаружились после повторной проверки, проведенной из-за расхождения подписных листов с государственной автоматизированной системой "Выборы". Юлия Шестун со своей стороны заявила, что повторная проверка подписей началась 30 июля, хотя 25-го должна была уже завершиться. А результат проверки "пришел без подписей, без печатей, без имен исполнителя, осуществившего проверку", но документ все же приобщили к делу в качестве доказательства. По ее словам, запрос на повторную проверку подписей подавала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

От редакции: О, сколько им открытий чудных готовит правосудья путь! Если б так каждого главу района, а лучше бы ещё и посёлков в Подмосковье проверяли ребята на чёрных машинах с красными полосами, то недоимок в федеральную казну пришло бы столько, что не потребовалось бы изымать из заводов и карманов олигархии пресловутые 500 миллиардов, столь необходимых для воплощения в жизнь страны бла-бла Путина мая 2012-го года. Мне вот, например, доподлинно известно от местных жителей, что глава посёлка Ашукино Кондратьев имеет восемь (!!!) участков в этой части Пушкинского района Московской области - это вам не по 7 соток, это покруче всего Большевика пространства. При этом посёлок бурно коммерчески застраивается - под участки продают не только бывшие пахотные земли, что само по себе ужасно, но уже буржуи застраивают дорогими домиками и прежде общественные, парковые земли - короче, хапают чинуши этого уровня всё и везде, понимая, что век их на посту, как и капитализма век в России, невечен... Может, поэтому и их "крыша", губернатор Воробьёв так стал себя неуютно чувствовать на родимой, "управляемой" земле?

Д.Ч.

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