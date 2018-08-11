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Московский листок

В Интерпол поступил запрос Венесуэлы на арест в Колумбии оппозиционера Борхеса

Опубликовано 11.08.2018 в разделе комментариев 0

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В Интерпол поступил запрос Венесуэлы на арест в Колумбии оппозиционера Борхеса

Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос о заключении под стражу оппозиционного венесуэльского политика, бывшего спикера Национального собрания Хулио Борхеса, обвиняемого в покушении на президента страны Николаса Мадуро, пишет El Universal. В настоящий момент Борхес скрывается в Колумбии. 

"Мы направили в Интерпол "красное уведомление" в отношении Хулио Борхеса", - сказал министр связи и информации Хорхе Родригес. Аналогичные запросы подготовлены и для ареста через Интерпол других подозреваемых: Османа Дельгадо Табоски и Рейдера Руссо по кличке Пико. 

В ходе пресс-конференции министр также показал видеоролик, в котором считающийся причастным к покушению парламентарий Хуан Рекесенс заявляет, что Борхес был соучастником. По словам Рекесенса, Борхес "просил сделать ему одолжение", которое заключалось в том, чтобы оказать помощь Карлосу Монастериосу (он также участвовал в попытке покушения на Мадуро, полагают следователи). 

Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил, что участвовал в подготовке покушения на президента страны Николаса Мадуро.

По словам оппозиционера, за организацией покушения стоит уличные активисты, состоящие из студентов и бывших военных. Организация известна в Венесуэле под названием «Сопротивление». Именно ее активисты в последние годы устраивали митинги в стране, которые заканчивались стычками с полицией и солдатами.

«У нас была конкретная цель, и мы не смогли реализовать ее на 100%. Вооруженная борьба будет продолжаться», — заявил оппозиционер.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро представил предварительные результаты расследования неудавшегося покушения на него, возложив ответственность на США, Колумбию и правую оппозицию в стране, передает "Интерфакс". 

Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью двух беспилотных летательных аппаратов была предпринята в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на военном параде. Как установили следователи, дроны были куплены в Колумбии. 

В рамках расследования задержано 19 подозреваемых. Но еще 18 фигурантов остаются на свободе.

Тем временем в самой Колумбии, столь радушно принимающей либерал-контрреволюционеров Венесуэлы, развязан небывалый террор, причём ультраправыми боевиками он осуществляется. По сообщениям Олега Ясинского несколько часов назад убит Эмилиано Трочес Йонда - один из индейских руководителей Северной Кауки, борец за мир и права индейцев - самой дискриминированной и бедной части колумбийского общества.

Ультраправые боевики после присяги нового президента Ивана Дуке вслух говорят, что пришло «их время». За прошедшие три дня уже несколько новых новых жертв, и это только начало...

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