Американец угнал в Сиэттле самолёт чтобы красиво умереть

Сотрудник авиакомпании угнал пассажирский самолет в международном аэропорту Сиэттл-Такома в американском штате Вашингтон и, пролетев примерно 50 километров, разбился около острова Кетрон. Пассажиров на борту ближнемагистрального лайнера не было, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Twitter.

Инцидент произошел 10 августа около 20:00 по местному времени (примерно 5 часов утра 11 августа по московскому). На момент крушения самолет сопровождали два истребителя. В районе острова Кетрон был виден столб дыма. Местные жители сняли полет на видео.

Полиция не связывает произошедшее с терроризмом. Местный шериф написал на своей странице в Twitter, что угон совершил 29-летний "самоубийца-одиночка".

По словам шерифа, истребители F-15 поднялись в воздух из Портленда через несколько минут после угона лайнера и пытались держать его на безопасном расстоянии от людей. Хлопок и дым, который очевидцы приняли за взрыв самолета, был переходом истребителей на сверхзвуковую скорость, объяснил представитель полиции. Причастность военных к крушению борта отрицается.

Авиационный холдинг Alaska Air в своем Twitter уточнил, что угнанный лайнер Bombardier Q400 принадлежал входящей в его группу авиакомпании Horizont Air. Турбовинтовой самолет предназначен для полетов на короткие дистанции и вмещает до 76 пассажиров.

Личность угонщика пока не установлена, но известно, что он был сотрудником Horizont Air, говорится в официальном блоге Alaska Air. По предварительным данным, он работал в наземных службах аэропорта. Официально о его гибели не сообщалось.

На момент угона рейс Bombardier Q400 не значился в расписании. По данным авиахолдинга, он находился в зоне техобслуживания. На время инцидента аэропорт Сиэттла приостанавливал работу.

Пассажирам нескольких рейсов пришлось ждать вылета около часа, их не выпускали из самолетов, сообщает NBC. У некоторых это вызвало панику. Экипажи воздушных судов не вдавались в подробности, объясняя причину задержки, но пассажиры увидели новости об угоне в своих смартфонах, рассказал телеканалу один из очевидцев.

От редакции: Что за люди живут в этом депрессивном штате? Правда, Сиэттл всё-таки не Абердин, родина Курта Кобейна и теперь уже многих музыкантов-самоубийц - последним был Крис Корнелл, легендарный вокалист "Саундгардена" и "Аудиослэйва". Но суицидальные наклонности тут, конечно, принимают всё более эпические масштабы и у людей меньших творческих способностей. Весьма экзотический выбрал способ покинуть жизнь 29-летний сотрудник аэропорта - научиться водить самолёт чтобы вместе с ним рухнуть... Загадочную американскую душу нашим соотечественникам явно не понять.

Д.Ч.

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