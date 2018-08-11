США исчерпали ресурсы развития своей индустрии, заявила Захарова

Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новые санкции, которые США собирается ввести против РФ из-за "дела Скрипалей". Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе визита в Сербию.

"Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", - сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА "Новости".

По ее мнению, США вводят новые ограничительные меры из-за потери ресурсов дальнейшего развития, которых "им хватало для выхода из регулярных кризисов". "Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", - сказала представитель российского МИД.

- Экие спецы работают в МИД! - восхищается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - не только успешные медиа-персоны, готовые сплясать "Калинку" на банкете олигархов, но и экономические аналитики! И каких же это ресурсов США не хватает, в то время как Трамп как раз и прекратил ввоз русского алюминия и турецкой стали, чтобы производить свои? Может, всё наоборот - ресурсов полно и заводы ждут заказов? Может, Трамп санкциями реализует предвыборные обещания поднять отечественное производство в США на прежние высоты? А тогда им ресурсы конечно потребуются - включая и собственную нефть, и наш сжиженный, поставляемый работодателями Захаровой газ... Кстати, в отличие от сырьевой империи Путина, которая только и торгует невозобновляемыми ресурсами своими, запасов нефти в США полно, их практически не касались (только в период самого отсрого кризиса). И чем же наша поставщица ресурсов сможет ответить США? Вот когда США прекратили покупать иделия дерипаскиного завода в Надвоицах - нам сразу стало плохо (рабочие пошли устраиваться вертухаями в местную зону - "Сталин-Берия-ГУЛАГ" до сих пор рабочие места сохраняют, а вот Путин - увы), потому что внутреннего сбыта нет, нечего делать нам самим из нашего же алюминия, кроме пивных банок - не самолёты же, давно разучились... Что, Путин усилит уже введённые в качестве контрсанкций "ограничения участия граждан США в инвестиционных проектах в области нефтепереработки" - таков будет грозный ответный удар империи?!

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