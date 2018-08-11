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Московский листок

Румыния приготовилась свергать своё правительство за пенсионную реформу

Опубликовано 11.08.2018 в разделе комментариев 2

либералы реформа майдан пенсионеры румыния

Более чем 200 участникам антиправительственной манифестации в румынской столице была оказана медицинская помощь, двое жандармов были госпитализированы. 

Акция протеста, начавшаяся около 19 часов (по местному времени летом совпадающему с московским), сопровождается периодическими столкновениями между манифестантами и стражами порядка. Манифестанты неоднократно пытались прорваться через металлические заграждения к зданию правительства, бросая в стражей порядка камни, бутылки и петарды. Жандармы применяли гранаты со слезоточивым газом и водометы, задерживали наиболее активных участников протеста. 

Около 21:00 жандармерия распространила сообщение, согласно которому на площади появились группы людей, известных насильственными действиями во время общественных мероприятий, а также членов групп фанатов некоторых футбольных команд. В определенные моменты стычки, происходившие в отдельных местах площади, перерастали в общую потасовку, и часть манифестантов покинула площадь. 

По различным данным, на площади Виктории и прилегающих бульварах собралось около 100 тысяч человек. На окружающих площадь зданиях высвечивается лозунг: "Долой правительство!" Временно была закрыта станция метро "Площадь Виктории". Десятки тысяч человек участвуют в аналогичных акциях протестах в других городах Румынии - Клуж, Сибиу, Брашов,Тимишоара, Орадя,Яссы, Констанца, Бакэу и другие. 

В самом начале акции полиция применила слезоточивый газ против участников антиправительственной акции в Бухаресте, которые заблокировали движение транспорта на улицах румынской столицы и начали бросать в жандармов бутылки с водой, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Agerpres. 

Медики оказали нескольким пострадавшим помощь на месте, а один из жандармов получил травму предплечья и был доставлен в больницу, говорится в сообщении. 

Активисты заблокировали движение на улицах, прилегающих к площади Виктории, где вечером 10 августа запланирован протестный митинг, в котором примут участие румынские граждане, а также представители диаспоры из европейских стран и США. 

Предполагалось, что на площадь может выйти до миллиона человек. 

При этом управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии загодя возбудило уголовное дело в соответствии с законом о "предотвращении и борьбе с терроризмом" от 2004 года в отношении гражданина Овидиу Гросу за подстрекательство к насилию во время предстоящей акции протеста в Бухаресте. 

По данным Agerpres, протестующие начали собираться на площади Виктории еще вечером 9 августа. "Перед зданием правительства собрались румыны из Франции, Италии, Швеции, Германии, Норвегии и США, а также протестующие, которые приехали в Бухарест из разных уездов", - передавало агентство. 

Пресс-служба мэрии Бухареста сообщила, что одобрила разрешение на проведение "митинга с миллионом участников" и приняла меры повышенной безопасности - площадь окружена заборами и сотрудниками румынской жандармерии, передает РИА "Новости". 

На митинге румыны намерены потребовать роспуска парламента и отставки правительства, досрочных выборов, независимости юстиции, а также создания однопалатного парламента, в который войдут 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры, сообщается на странице мероприятия в соцсети Facebook. 

Всего у протестующих свыше 20 требований. В частности, румыны недовольны налоговой системой, пенсионной реформой, системой социальной помощи и настаивают на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с Евросоюзом и НАТО, а также просят ввести в стране электронное голосование.

От редакции: Горячие они там парни, в Румынии - сколь малого требуется им, чтобы выйти к бывшему Народному дому и свергать очередного Чаушеску? Только вот вспоминая социальную помощь, они ведь и Чаушеску вспоминают добрым словом - теперь-то, расстрелянного вместе с женой неблагодарными сподвижниками... Впрочем, уровень политических требований - детский, и вряд ли требуя одновременно развития предпринимательства и социальной помощи, румыны действительно свергнут своё правительство, им те же самые американские коллеги отсоветуют, ведь ещё одна бурно развивающаясся в ЕС экономика им точно не нужна. Но как пример для спящей Путинской России, которую олигархат как грабил, так и грабит, а после перевыборов Путина - ещё и унижают да унижают, закон за законом, - да, это сплочение, безусловно, годится. Пенсионная реформа, да-да - у них тоже! Ибо кризис капитализма глобален, и случай экономии в России на трудящихся - не уникален. Долго ли усидит свежепереизбранное, переназначенное Путиным правительство Меведева?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
брат написал 11.08.2018 14:13
https://www.youtube.com/watch?v=GeSm5kewp40&t=270s вот послушайте и поймете почему россия в жопе была,есть и будет. Народ не хочет демократии и никакой путин не виноват. Придет другой лидер и будет тоже самое. Вот вторая часть-https://www.youtube.com/watch?v=a7K8hgu7FME&t=182s А если думаете,что коммунизм поможет- ошибаетесь. При СССР заводы(индустриализация) были построены немцами и американцами-ВСЕ заводы. Дальше,после войны все научные открытия были банально сворованы на Западе,в т.ч. автомат калашникова,космические ракеты,автомобилестроение,станки и оборудование всей экономики.
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(без названия)
брат написал 11.08.2018 14:06
кстати в прошлом году румыния показала 9% прирост ВВП-лучший в ЕС. Соседняя болгария-в хвосте списка из 28 стран. ЕС провел анализ- вывод- причина кроется в серьезном искоренении коррупции во всей вертикали власти- посадили премьера,министров,судей,полицейских и тд.
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