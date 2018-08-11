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Московский листок

Казахстан заверил кремлядей, что на Каспий из США летают только нелетальные грузы

Опубликовано 11.08.2018 в разделе комментариев 0

сша казахстан нато
Казахстан заверил кремлядей, что на Каспий из США летают только нелетальные грузы

Речи о размещении военных баз США на Каспии не идет, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, «некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами» о транзите американских невоенных грузов через Казахстан. 

Как пояснил министр, для транспортировки задействована и территория других стран, расположенных на маршрутах транзита от США до Афганистана. «Речь идет о коммерческом железнодорожном транзите нелетальных грузов»,— сказал господин Абдрахманов. 

Глава казахстанского МИДа добавил, что принцип неприсутствия на Каспийском море внерегиональных вооруженных сил закреплен в конвенции, которую, как ожидается, подпишут 12 августа в Актау. «Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии»,— отметил Кайрат Абдрахманов. 

21 июня правительство России одобрило проект Конвенции о правовом статусе Каспия. Согласно документу, прикаспийские государства смогут прокладывать трубопроводы по дну моря, не получая одобрения всей «пятерки», а лишь на основе договоренностей стран, по чьему сектору должна пройти труба. Это формально открывает путь к строительству Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан, против которого возражала Россия.

От редакции: Вообще, власть московская ведёт себя в пандан Казахстану - он делает вид, что ничего такого антироссийского на его территории не происходит, и Путин вторит этой версии. Зато тааакой Евразийский у нас крепкий экономический союз - прям покрепче Советского... Ну, не декоммунизацию же топонимики и монументальной пропаганды в Казахстане - считать антироссийской? Не переход же с кириллицы на латиницу? Нет, это всё - ерунда, как и подготовка натовских специалистов на территории экс-советской республики. Впрочем, факты-то опровергают и Назарбаева, и Путина, читайте второй материал ниже.

Ч.Д. 

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