Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, который традиционно отмечается в нашей стране во вторую субботу августа. По словам главы государства, этот праздник объединяет объединяет огромное количество людей - спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры, приверженцев ЗОЖ.

- Развитие массового спорта - одна из ключевых, приоритетных задач государства, - подчеркнул Владимир Путин в своем поздравлении. Важно, отметил он, чтобы каждый человек мог заниматься любимым видом спорта. Спорт, по словам президента, закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- Как говорится, следите за руками напёрсточника внимательно: вот физкультура, а вот спорт... Покрутили-повертели - за хароший зрэния - мундиаль-прэмия. Вгрохали миллиарды в одноразовое шоу, где к тому же и проиграли, потусовались на задворках, растратились на рубль, прославились на копейку. Физкульутры (кроме как в школьном расписании) в осколке СССР по имени РФ - давным-давно нет. Какая там приоритетная задача государства! Сейчас приоритет государства-Трубы - это пенсионный возраст отодвинуть и ограбить трудящихся таким "официльным" манером. Да, секции ещё работают, да, туда набирают школьников и дошкольников - но всё это давно не по-советски делается, не бесплатно, и с явными спортивными целями. Отобрать парней и девчат в команды. А спорт - это совсем другая опера. Это профессиональное использование своего тела в довольно короткий период времени - с целью хорошо заработать. Считать родственниками советскую физкультуру и нынешний российский профессиональный спорт - значит, не знать ни того, ни другого. Верно, в большой спорт выходили арни из дворов и секций, только ведь и спорт был иным в СССР - не торговали игроками, как на базаре... А вот что такое подлинный День физкультурника, как его отмечали на Красной плоащди, которую Путин и Собянин превратили нынче в ярмарку чего угодно, но не физической культуры - можете посмотреть на ПРАВДе.info, там и важный комментарий к событию, которое антисоветская власть норовит подмять под себя, как и всё прочее, начиная с недр.

Материал по теме:

С Днём советского физкультурника!