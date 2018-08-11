Любовь Собянина к Москве многие посетители "Зарядья" слишком буквально воплощали

"Посетители «Зарядья» занимаются сексом прямо в парке, причем количество таких случаев сейчас - «небывалое», заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, есть соответствующие видеозаписи, передает агентство новостей «Москва».

Кузнецов считает, что это связано с ощущением безопасности и комфорта, которые являются признаком здоровой городской среды. Это подтверждается серьезнейшими исследованиями, заметил он.

"То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям", - цитирует архитектора агентство "Интерфакс".

Власти Москвы проверят информацию об участившихся случаях занятия сексом в парке «Зарядье». Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил глава департамента региональной безопасности города Владимир Черников".

От редакции: Насчёт любви города к людям - это, конечно, глубокомысленное высказывание. Надо полагать, что забыв всякие нормы поведения в общественном месте, люди и претворяют в свою интимную жизнь эту самую любовь города. В конце концов - вокруг берёзки и памятники истории-архитектуры, церкви и Первая ГЭС по ту сторону Москвы-реки. Правда, мимо ещё шастают детишки с родителями - но не их же стесняться, когда город (Собянин) так сильно возлюбил тебя? Вообще, с парком "Зарядье" вышло как в том анекдоте из кинофильма "Трое в лодке, не считая собаки" - а где парк-то, это и были комические куплеты?

Мы вот с дочкой дважды туда заходили с разных сторон и довольно быстро, ни за что не зацепившись взглядом и интересом, проходили его насквозь. Разве что смотровой мост, грозящий падением под всеми посетителями - вот и вся достопримечательность. Массовики-затейники, на небольшой сцене проводящие открытый урок танцев под свои же барабаны. Никаких непотребств не видели - но закутков для этого понаделано предостаточно, и никаких полицаев поблизости (хотя вокруг "Зарядья" их пруд пруди).

А что? Заняться этим глядя на куранты Спасской башни или даже в ритме курантов - вполне так по-собянински, совремённо... Пиарщики мэра определённо что-то украли у Джигурды. Это же он, если станет мэром, обещал вернуть секс Москве (только вот кто украл - не уточнил)... В те самые лихие 90-е и на заре нулевых в Риге и Ленинграде работали основные в РФ порностудии, которые частенько антуражем для снимаемых соитий выбирали набережные Мойки или крыши готические. Собянин пошёл дальше этих студий - "Зарядьем" он возлюбил весь город, и город явно понял всё это слишком буквально и низменно.

Д.Ч.