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Московский листок

Российский танкер в херсонском плену

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 0

украина крым флот госдума сбу
Российский танкер в херсонском плену

Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". Судно не может покинуть порт, но решения о задержании судна и команды пока нет, сообщили агентству УНН в Службе безопасности Украины (СБУ). 

Там пояснили, что танкер принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины наложил санкции. По словам собеседника агентства, "приняты меры блокировки активов", с судном "разбираются". 

В пятницу представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин написал в своем Facebook о возможном задержании российского судна в порту Херсона, выразив уверенность, что "выйдет оно не скоро", и "на этот раз дело никому развалить не удастся". Позже пост стал недоступен. 

Собеседник "Коммерсанта", близкий к СБУ, отметил, что российская сторона "задержала под предлогом досмотра 93 украинских судна в Азовском море", и пообещал, что Украина ответит на это согласно своим законам. 

По данным радиостанции Business FM, оператором танкера "Механик Погодин" является судоходная компания "В. Ф. Танкер", а портом прописки - Санкт-Петербург. Владеет же судном дочерняя компания Внешэкономбанка "ВЭБ-лизинг". 

"В. Ф. Танкер" создана в 2000 году и специализируется на перевозках наливных грузов (сырой нефти, мазута, дизельного топлива, бензина, пищевых и индустриальных масел, химических грузов) по внутренним и международным водным маршрутам, уточнил ТАСС представитель компании. 

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников пригрозил Украине проблемами в случае задержания "Механика Погодина". "Если украинцы хотят дальше наживать проблемы, пусть наживают на здоровье. У нас есть чем ответить. Если украинцы это сделают, получат проблемы", - сказал он в интервью радио "Говорит Москва". 

В беседе с Business FM депутат пообещал, что Украине "будет несладко", и напомнил, что в результате задержания рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море в марте этого года "Россия приняла определенные меры, которые затруднили судоходство, досмотры". "Это хуже для Бердянска, Мариуполя, портов. Сейчас в очередной раз задерживают - наши начнут делать то же самое либо ужесточать дальше", - сказал Калашников. 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила ситуацию в телефонном разговоре с украинской коллегой Людмилой Денисовой. По ее словам, российские моряки не покидали судно, а власти Украины пока не выдвигали против них административных или уголовных обвинений. 

"По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - цитирует Москалькову ТАСС. Омбудсмен добавила, что суд по вопросу ареста танкера и находящегося на нем имущества пройдет в понедельник. 

По ее информации, моряки не встречались с российским консулом. В случае возникновения вопросов или проблем они смогут обратиться к российскому или украинскому омбудсмену, сказала Москалькова, подчеркнув, что держит ситуацию на постоянном контроле. 

Ранее Москалькова попросила о возможности связаться с капитаном или старшим помощником капитана "Механика Погодина". "В случае согласия украинской стороны планирую посетить наших моряков в порту города Херсона", - заявила уполномоченный. 

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд", на борту которого находилось 10 человек. В документах на судно значилось, что оно зарегистрировано в Крыму, который Украина считает временно оккупированной территорией. 

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". 10 апреля Горбенко отпустили под залог, остальным морякам был назначен административный штраф. 

Позже капитану было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. Из десяти членов экипажа в Россию удалось вернуться только двоим - через Минск. Горбенко находится на Украине под подпиской о невыезде, остальные моряки не могут уехать из-за проблем с документами.

Кстати, об акваториях и "временно оккупированных" территориях: 9 августа Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму. Об этом сообщается на его странице в Facebook. 

Президент Украины напомнил, что 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. "Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства. Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", - написал он. 

Порошенко напомнил, что Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар "Поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина"!", - заключил Порошенко.  

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