Сход рабочих завода имени Хруничева

Сход работников завода имени Хруничева начнётся 17 августа 2018 года, в пятницу, в 16-00 у главной проходной (рядом с памятником Хруничеву).

Напоминаем, по официально озвученным на данный момент планам - акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности), подлежит уничтожению.

Планируется продать принадлежащие ГКНПЦ 110 га из 140 га, расположенные в промзоне Москвы рядом с Филёвским парком, и часть активов в Омске. В 2018-2019 годах завод освободит 217 производственных корпусов. Освободившаяся площадь, скорее всего, будет использована под застройку в программе реновации.

В ближайшее время под сокращение попадает четверть сотрудников, а до 2025 года планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести её до 1691 человека.

Как мы уже писали, предыдущее мероприятие (назначенное на 5 июля) было сорвано совместными усилиями заводской администрации и правоохранителей. Новый сход сорвать таким образом уже не выйдет.