Почему замяли дело о гибели 8 спасателей на пожаре в Москве?

Журналистский запрос

главе Следственного комитета России

А.И.Бастрыкину

Уважаемый Александр Иванович!

Во время поездки президента В.Путина в Кемерово после пожарища в «Зимней вишне» родные и близкие погибших задали ему очень важный вопрос:

- А будут ли найдены и наказаны виновники этой трагедии?

На это глава государства заверил всех: «Здесь следственная группа работает, 100 человек. Пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания и выдачи разрешения из фабрики сделать развлекательный центр, кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении… Можете не сомневаться».

Раз президент пообещал - мы и не сомневаемся. Мы только, как и многие другие, обратили внимание на «столбняк», который нашел в тот роковой час на пожарных.

Они не рвались тушить огонь, а наблюдали, как он пожирает здание ТРЦ с взрослыми и детьми, которые кричали и молили о помощи.

Долг есть долг. А сегодня в СМИ и соцсети вбрасывают кощунственную мысль: может, те кемеровские спасатели извлекли свои «уроки» из пожара 22 сентября 2016 г. на складе на Амурской ул. Москвы? В нем заживо сгорели 8 их товарищей, а виновные до сих пор не найдены, не наказаны, а дело замяли.

Уже дважды - 29.IX.16 и 8.IX.17 мы запрашивали главу МЧС В.Пучкова: кто виновен в гибели их 8 спасателей на складе на Амурской ул. Москвы? Кто наказан и как? (https://forum-msk.org/material/kompromat/12299256.html).

И дважды получали индифферентные отписки третьих лиц: дело расследуют те, кому это положено.

Между тем столичная газета высказала версию, что сгоревший склад «Виктория» принадлежал ингушскому «овощному королю» Осканову. А тот будто входит в торговый клан владельца «РуссНефти» долларового миллиардера М.Гуцериева. А потому, мол, они «занесут», кому надо в МЧС и Следком, и дело займут. Похоже, по этому сценарию все и пошло.

После выборов 18 марта и инаугурации президент В.Путин провел перестановки в правительстве и на место В.Пучкова назначил генерал-лейтенанта Е.Зиничева.

И уже 4 июня я по просьбам читателей и коллег направил ему Открытое письмо «Почему высшие силы и патриарх Кирилл плохо помогают МЧС?» (https://forum-msk.org/material/news/14698731.html)

В нем, мы, в частности, просили нового главу МЧС вникнуть в суть этой трагедии. И проинформировать граждан страны, жителей Москвы, личный состав ведомства об исходе уголовного дела в отношении ее виновников.

«Это нужно не мертвым - это нужно живым», - отмечали мы. Ответ директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Р.Ш.Еникеева более, чем потряс.

Оказывается, руководство МЧС и спустя два года не интересует, наказаны ли виновные в гибели их спасателей. «До настоящего времени в МЧС России и в Главное управление МЧС России по городу Москве информация о ходе предварительного следствия от следственных органов не поступала», - равнодушно отписал нам главный госпожинспектор страны.

А им самим это, стало быть, совершенно безразлично. И после этого они хотят, чтобы их люди рисковали жизнями?

Направляли мы запрос этому поводу и в Ваше московское городское управление Следкома. Получили уведомление, что наше письмо куда-то перенаправлено. Эта «спихотехника» уже навязла на зубах.

Вот почему, обращаясь к Вам, Александр Иванович, просим ответить на конкретные вопросы:

«Кто повинен в гибели 8 спасателей МЧС при тушении пожара на складе на Амурской ул. Москвы 22 сентября 2016 г. и какое наказание они понесли? Причины возгорания. Какие уроки извлечены? В каком состоянии находится уголовное дело по расследованию этой трагедии?»

А пока, к сожалению, приходится соглашаться со СМИ, экспертами и читателями в том, что «торговая мафия» Москвы нехило «занесла» всем, кому нужно, и это дело давно списано в утиль».

С уважением

и наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»