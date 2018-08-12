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Московский листок

Иран возвращается к ядерной программе

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 0

иран сша ядерная бомба
Иран возвращается к ядерной программе

Вторая партия обогащённого урана будет доставлена из России в Иран в ближайшее время, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Арабской республики Бехруз Камальванди. По его словам, после остановки производства 20-процентного ядерного топлива его излишки были вывезены на хранение в Россию. 

Первую партию из десяти Тегеран получил около семи месяцев назад.

Иран прекратит производство обогащённого урана только в том случае, если ядерное топливо для страны будет обеспечиваться из-за рубежа.

***

По существу это означает возвращение Ирана к ядерной программе и перспективе появления еще одного члена ядерного клуба в ближайшие год-два.

Средства доставки ядерных зарядов в виде ракет типа "Шихаб" у Ирана есть. Вполне возможно, что на базе имеющихся Су-24 будет создана эскадрилья, способная нести ядерное оружие. Также Иран сам разрабатывает самолет Qaher-313, созданный по технологии СТЕЛС многофункциональный истребитель, способный нести 2 бомбы по 2000 фунтов.

В принципе ничто не мешает Ирану создать торпеды с ядерной боевой частью, чтобы держать под прицелом весь транспорт нефти из Персидского залива.

***

Возможно, США, выйдя из ядерной сделки с Ираном, таким образом провоцируют эту страну на возрождение ядерной программы, чтобы потом иметь основание для нанесения превентивного удара по Тегерану.

А.Б.



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