До 5 лет тюрьмы за правду о заводе "Арселор-Миттал" На Станислава Войцеховского завели уголовное дело Ст.274.ч2п.3 кк РК о клевете. Вот что он сам пишет о себе: "Я сам живу в городе Темиртау, Карагандинской области. Казахстанская Магнитка. Она находится уже около 20 лет под управлением Лакшми Миттала, индуса. Завод из передового превратился в развалину. Об экологии говорят только на бумаге. Я долго терпел, но решил побороться с капиталистами. За жизнь детей нашего города. В итоге на меня подали в суд за то, что я вскрыл нелицеприятные факты. Статью вменяют до 5 лет лишения свободы".



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