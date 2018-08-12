Метафизические основания сверхпотребления и роскоши элит

Не секрет, что так называемые элиты погружены в жизнь, полную ненужной роскоши и сверхпотребления. Как правило, они все коррупционеры и казнокрады. На вопрос о том, зачем им это нужно, даётся простой ответ: человек слаб, тем более он слаб перед материальным богатством и излишеством.

Но это упрощение проблемы. В действительности, они мытари, которые собирают для князя мира сего дань. Роскошь и красота, золото и самоцветы для них - это символическое воплощение образа Люцифера, Иблиса, Аполлона, который, будучи созданным из огня, тварного света, выступает для последователей культа Маммоны указанием на высшую красоту и обжигающее свечение его ложного для верующих света.