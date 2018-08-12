Сталинская воздушная контратака Берлина в 1941-м была образчиком ведения справедливой войны

Минобороны России приурочило ко Дню авиации публикацию документов времен Великой Отечественной войны. Среди них — рукописный приказ, составленный под диктовку Иосифа Сталина, бомбить Берлин. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, документ был подписан с 8 на 9 августа и обязывал осуществить налет на Берлин.

Советская авиация в соответствии с приказом выполнила несколько налетов на столицу нацистской Германии с аэродромов в Эстонии. Части самолетов удалось в результате долететь до Берлина и сбросить там бомбы. Прекратить атаки пришлось уже после того, как немецкая армия в конце августа — начале сентября заняла Таллин и острова Моонзундского архипелага.

Среди других опубликованных документов — наградные документы, раскрывающие подвиги летчиков — героев Советского Союза. Например, младшего лейтенанта Владимира Гуляева, который после боя с противником сумел посадить полуразбитый самолет на одно шасси. Или Леонтия Драмарецкого, повторившего подвиг Николая Гастелло.

Отдельная часть расшифрованных документов посвящена Екатерине Зеленко. Она командовала группой бомбардировщиков, уничтожавшей немецкие танки. Зеленко совершила воздушный таран и погибла осенью 1941 года в бою под Ромнами.

Также в Министерстве обороны опубликовали аналитические документы по советским самолетам времен войны. В них лучшим самолетом назывался По-2, «простой в ремонте и надежный в воздухе».

По-2 был создан группой под руководством конструктора Николая Поликарпова в конце 1920-х годов. Самолет успешно действовал на фронтах Великой Отечественной войны. 59 летавших на нем были удостоены звания Герой Советского Союза.

От редакции: Москва в первые же дни Великой отечественной войны подверглась бомбардировкам. Как ни работали наши зенитчики, но "граждане, воздушная тревога!" раздавалось из громкоговорителей всё чаще, всё чаще граждане прятались в метро или ближайшие бомбоубежища. Мама рассказывала мне свои детские впечатления... Они чаще прятались на "Кропоткинской", но пришлось разок ночевать и на "Маяковской", она точно апомнила мето, где (за колоннами, ближе к краю платформы) спальные места устраивали даже в вагоне остановленного поезда. В свои три годика она не понимала, что такое война, как ведётся война, и после налётов фашистской авиации, когда возвращались из бомбоубежищ, ей казалось что обычный ржавый агрегат наподобие паровоза, в котором вар варили во дворе - это поверженная вражеская машина, сбитый самолёт, которого она ещё ни разу не видела. Она не понимала, что война ведётся не на улицах, что танки и прочие войска ещё далеко от Москвы. Страх был велик и нельзя было допустить паники.

Решение Сталина о бомбардировке Берлина - это мощная контратака. Закалённый ещё в Царицыне, в Гражданскую, Сталин как военачальник принял верное решение: надо было показать немцам, что как бы успешно ни шёл их блицкриг, а тылы-то уязвимы, и месть уже началась. Конечно, эти бомбардировки нельзя сравнить с американскими и английскими, когда, по открытии Второго фронта, стирались с лица Германии целые города - глупо валить бомбы на беззащитный Дрезден, много ума не надо... А вот когда сталинская авиация нанесла такой, в том числе и моральный удар по Германии в первые месяцы войны, это было мощно. Гитлер пытался именно морально сломить советский народ, но Сталин не дал ему такой форы. Впрочем, для нынешней власти сталинскими могут быть только репрессии, а, как утверждал в годы своего президентства Медведев, вовсе не Сталин выиграл войну, а народ (собственно, Димон этим открытием процитировал самого Сталина)...

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении

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