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Московский листок

Большую часть города Газни в Афганистане захватили талибы, более 100 человек погибло в столкновениях

Опубликовано 12.08.2018 в разделе комментариев 0

терроризм афганистан талибы исламизм
Большую часть города Газни в Афганистане захватили талибы, более 100 человек погибло в столкновениях

По меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновений боевиков радикального движения "Талибан" (запрещён в РФ) и сил безопасности Афганистана в провинции Газни на востоке страны. Сообщение об этом, как передает ТАСС, появилось в воскресенье в Twitter телеканала 1TV со ссылкой на данные медиков. 

По сведениям телеканала, среди жертв - 90 афганских военных и 13 мирных жителей. Среди пострадавших - 43 военнослужащих и 90 человек из числа гражданского населения. Боевики также понесли многочисленные потери, их число не приводится. 

Талибы захватили большую часть города Газни (центр одноименной провинции), афганские силы безопасности контролируют лишь губернаторский комплекс и здание Национального директората безопасности. В настоящее время идут бои за штаб провинциального отделения полиции. 

По данным телеканала Tolo News, столкновения вспыхнули в пятницу утром, когда сотни талибов ворвались в город Газни, сейчас бои продолжаются в этом населенном пункте и вокруг него. По неподтвержденным данным, десятки мирных жителей получили ранения, многие бежали в Кабул. Талибы подожгли офисы Независимой избирательной комиссии в городе Газни. 

Ранее агентство Синьхуа сообщало, что силы безопасности Афганистана в пятницу отразили атаку боевиков "Талибан" на город Газни, в результате которой не менее 16 человек погибли, еще 33 получили ранения. 

В конце прошло йнедели боевики "Талибана" совершили серию нападений в разных районах города Газни, в том числе на местное отделение полиции, национальное управление безопасности и управление делами губернатора. Согласно заявлениям представителей "Талибана", они смогли захватить несколько блокпостов близ Газни.

Напомним, год назад радикальное движение «Талибан» имело больше успехов: захватило десятки селений, которые находятся вблизи границы с Таджикистаном, сообщает местная полиция.

Лет 20 назад эта новость стала бы сенсацией - тогда на границе с Афганистаном стояли российские погранвойска, и война там не прекращалась все 90-е. Тогда считалось, что это был, по сути, последний рубеж - дальше, случись исламистам прорвать линию обороны по Пянджу, никаких естественных и искусственных преград перед ними не было до самого Оренбурга. Слабые среднеазиатские режимы не могли им противостоять, и посыпались бы как карточный домик. 

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